Vega Baja, cuna de Bad Bunny y del “Rambo boricua”, es el pueblo homenajeado en la parada puertorriqueña de NY este año

NUEVA YORK – Aunque muchos conocen aVega Baja, Puerto Rico, por la figura del reguetonero Bad Bunny y el barrio Almirante Sur en el que se crió, las contribuciones del municipio al mundo se remontan a unos 250 años y van más allá del aspecto artístico al ser también la cuna del soldado más condecorado de la Guerra de Vietnam, Jorge Otero Barreto, apodado el “Rambo boricua”.

En Nueva York, la huella vegabajeña se refleja en figuras como Manuel A. Morán, fundador del Teatro Sea.

También, en la historia de Nelsón González, músico de tres cubano, conocido por su trabajo con Fania All-Stars y Orchestra Harlow, y de Roberto Sierra, compositor de música clásica.

“En términos del deporte, figuras como Juan Igor González (exjugador de las Grandes Ligas), Román ‘Rocky’ Martínez (boxeador), entre otros”, enumeró su alcalde Marcos Cruz Molina en entrevista con El Diario.

Los aportes de los hijos e hijas de este pueblo ubicado en la zona norte serán resaltados este año como parte de la edición 69 del Desfile Nacional Puertorriqueño en la Quinta Avenida de Manhattan.

El homenaje en el festival cultural puertorriqueño más grande de Estados Unidos también coincide con los 250 años de la Declaración de Independencia del territorio continental, lo que le añade más simbolismo a la participación.

“Destaca lo que es la aportación de los vegabajeños, no solamente a la historia de Puerto Rico, sino también a lo que es la historia de los EE.UU. que casualmente celebra 250 años de fundación”, consideró el ejecutivo municipal.

Cruz Molina, del Partido Popular Democrático (PPD), explicó que el Municipio le envió una carta el año pasado a los organizadores del desfile para notificarles sobre el histórico aniversario.

“(Le indicamos) que sería una buena oportunidad para reconocer las aportaciones del municipio de Vega Baja y particularmente las de los vegabajeños que viven en la diáspora. Ya el año pasado se nos contestó en la afirmativa de que el municipio que habían considerado era el de Vega Baja”, relató el líder del ayuntamiento.

Actualmente, figuras como la congresista Nydia Velázquez, quien también será homenajeada en esta edición del desfile, incentivan una campaña para que las autoridades federales otorguen, póstumamente a Otero Barreto, la Medalla de Honor, la más alta distinción de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Vietnam Veterans por America (VVA) es la entidad que encabeza los esfuerzos en Washington D.C. para lograr el reconocimiento del veterano del Ejército de EE.UU. que incluyen cartas al Congreso. El presidente de EE.UU, Donald Trump, a quien también se le han enviado misivas, es quien otorga la condecoración.

Vietnam Veterans of America instó al Congreso a aprobar una resolución para recomendar que el presidente otorgue a título póstumo la Medalla de Honor del Congreso al veterano por sus acciones durante la Guerra de Vietnam.

Otero Barreto fue condecorado en 38 ocasiones, entre estas con múltiples Estrellas de Plata.

El vegabajeño fue parte de más de 200 misiones de combate y resultó herido en cinco ocasiones. Falleció el 14 de octubre del año pasado a los 87 años.

Jorge Otero Barreto, de origen boricua, es considerado el veterano más condecorado de la Guerra de Vietnam. Foto: cortesía de Voces Oral History Center

Otero Barreto sirvió en el Ejército entre 1959 y 1970 y fue sargento en la 82.ª División Aerotransportada y en la 101.ª División Aerotransportada.

“Queremos que se reconozca la figura del veterano más condecorado de la Guerra de Vietnam, que es Jorge Otero Barreto. Se está haciendo en estos momentos un reclamo al presidente Donald Trump para que se le designe con la medalla oficial del Congreso de EE.UU.”, resaltó el alcalde.

“Es un proceso que va bastante avanzado. Hay muchas organizaciones que se han unido al reclamo. El mismo lo está liderando un veterano de nombre Arnaldo Claudio. La familia de Jorge Otero va a estar viajando al desfile para seguir aunando esfuerzos en ese sentido”, adelantó Cruz Cintrón.

El recorrido por la vida de Bad Bunny en Vega Baja

En términos turísticos, sin embargo, visitantes de distintas partes del globo identifican al pueblo, ubicado a unos 45 minutos de la capital San Juan, por Bad Bunny.

Muchos llegan hasta la demarcación, también conocida como la “Ciudad del Melao Melao” por su historia en la industria azucarera, para participar del llamado “Tour del Conejo”.

El recorrido inició, el año pasado, como una oferta turística nueva durante el período de la residencia de “Debí Tirar Más Fotos” en San Juan.

Además de ofrecer una experiencia alrededor de la figura de Bad Bunny y su historia de vida en el municipio, el esfuerzo de la Secretaría de Turismo, Arte y Cultura busca “visibilizar y exponer los activos turísticos de Vega Baja”.

Un informe de la referida oficina de turismo arrojó que, entre el 15 de julio y el 16 de octubre, se realizaron 16 recorridos en los que participaron 89 personas.

El recorrido, que se extiende por 2 horas y 30 minutos y tiene un costo de $20 dólares, se detiene en puntos claves de Vega Baja asociados con el artista urbano. El punto de encuentro y fin del recorrido guiado es la Calle José F. Nater, frente al Cine Teatro Fénix.

De esa cantidad, 58 eran turistas locales, 26 de EE.UU. y cinco de otros países. El estimado de ingresos fue de $1,680.

El alcalde indicó que el tour sigue activo.

“Las personas llegan y, una vez lo solicitan, se coordina”, precisó.

“Muchas de estas personas llegan al municipio y ahí se coordina a través de la oficina de turismo. El recorrido pasa por los diversos lugares que tiene la Administración Municipal. Se va al museo (Casa Alonso), se va a las otras localidades donde las personas pueden conocer más sobre lo que es la historia de Vega Baja…”, mencionó.

Uno de los atractivos del “Tour del Conejo” son los murales en diversas partes del municipio de Vega Baja, Puerto Rico. Foto: archivo / AP

Vega Baja fue el municipio en el que se crió el reguetonero Bad Bunny. Foto: archivo / AP

Entre los atractivos principales destacan murales inspirados en Bad Bunny en los que los visitantes pueden tomarse fotos.

Uno de estos ubica en el barrio en el que Bad Bunny se crió. Otro se encuentra por la Playa Puerto Nuevo, identificada como bandera azul, por sus estándares de seguridad y calidad del agua.

Playa Puerto Nuevo en Vega Baja, Puerto Rico. Foto: cortesía de Gil Rivera

“Este recorrido pasa por dónde él (Bad Bunny) estudió, la iglesia donde fue monaguillo y el supermercado donde trabajó. El supermercado ha dado la oportunidad de que la gente vaya, se retrate en la caja número 10 y se coloque el chaleco que utilizan los empleados; han sido bien abiertos”, resaltó el ejecutivo municipal.

Antes de convertirse en un fenómeno mundial, Bad Bunny fue cajero de Supermercados Econo en su natal Vega Baja. Foto: archivo / AP

El entrevistado catalogó como positivo el impacto de la iniciativa turística.

“Nosotros lo vemos en la cantidad de personas que se alojan en lo que es el centro urbano y la costa de la ciudad, particularmente, los que van a retratarse a los distintos murales que hay donde está su figura. Nosotros tenemos que reconocer ese impacto en la economía de la ciudad”, expuso.

Un turista participa de la ruta de Bad Bunny en Vega Baja, Puerto Rico. Foto: archivo / AP

A pesar del alcance mundial del exponente urbano, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, aún no ha sido homenajeado en la parada que este año lleva como tema “Más que 100×35” en referencia a las medidas aproximadas de la isla en millas.

Cruz Cintrón atribuyó lo anterior a la cargada agenda del intérprete.

“Siempre se hace la convocatoria a esos fines y la comunicación se mantiene abierta. Entendemos que él no va a estar participando de las actividades por sus compromisos previos en Europa, pero siempre la gente está muy pendiente a cómo él se va desenvolviendo”, señaló.

En el 2025, la Delegación de Puerto Rico inició una campaña para que el trapero participara tanto de la Semana Puertorriqueña como del desfile. Pero en NY solo se vio a un imitador del artista.

Este año, Daddy Yankee será el “Gran Mariscal” del evento.

La comitiva de Vega Baja en la parada este año se compondrá de unos 606 integrantes.

“Muchas de las personas lo costearon de manera individual, 505 personas. 100 fueron costeados por la Administración municipal con donativos de entidades de la ciudad. En este caso en particular lo que se está auspiciando son las batuteras (jóvenes que desfilan en grupo moviendo rítmicamente un bastón o una batuta acompañadas de una banda musical) y los jóvenes de la Escuela de Bellas Artes”, detalló el alcalde.

Entre otras cosas, los participantes aprovecharán la oportunidad para distribuirle a la gente material informativo sobre los atractivos de Vega Baja, que además incluyen el concurrido Manantial Ojo de Agua en plena zona residencial en la Calle Amapola.

“Se tomó la decisión de la participación en el desfile por la proyección que nos da el mismo, adicional a lo que contribuye la figura de Bad Bunny”, puntualizó el funcionario.

En términos de comercios, la proliferación de “coffee shops” es parte de la oferta gastronómica del municipio.

“Vega Baja, hoy por hoy, tiene la Ruta Gastronómica que se divide en el campo, centro y la costa. Así que, depende de lo que la persona quiera buscar, pues tenemos lugares…(Por ejemplo), Panakeia; tenemos lo que es el brunch a través de Blvck Coffee Bar; también Wafol, al estilo de Holanda. En la costa, todo lo que tiene que ver con mariscos. En este caso, destacamos ‘Michael Seafood’…Así que tenemos para cubrir las necesidades del visitante”, enumeró.

Más de 260 alquileres a corto plazo en Vega Baja

Un área a reforzar, según Cruz Cintrón, son las hospederías.

“Vega Baja per se no tiene un hotel, pero sí tiene sobre 260 Airbnbs. Esa sería como el área a reforzar”, contrastó.

Durante la residencia de Bad Buny, se reportó un incremento en búsquedas de alojamientos de alquileres a corto plazo. Según datos provistos por Airbnb, el aumento fue superior al 140 % en las búsquedas para las fechas de los conciertos, que iniciaron el 11 de julio y culminaron el 14 de septiembre, en comparación con el mismo periodo pero de 2024.

Alcaldía de Vega Baja, Puerto Rico. Foto: cortesía de Eduardo Rodríguez

Las estadísticas revelaron aumentos en búsquedas para estancias en pueblos como Vega Baja, Guaynabo, San Sebastián, Cayey, Manatí y Mayagüez.

Por otro lado, el Informe de Actualización de Industria de Discover Puerto Rico divulgado en marzo de este año arrojó que búsquedas de Vega Baja en internet se dispararon a 1,450%, luego del show de medio tiempo del “Super Bowl” en el que Bad Bunny se presentó.

El alcalde confirmó el auge de este tipo de negocios. Tan solo en el centro urbano, existen entre 12 y 35 propiedades de este tipo, cuando antes no había ninguna.

Añadió que la mayoría de los alquileres a corto plazo son propiedad de locales.

“Incluso, en el mismo centro urbano hay una pequeña hospedería que se llama ‘Melao Lodge’ que cuenta con 11 habitaciones en un solo lugar, pero hay diferentes localidades por las que el viajero puede optar en las diversas áreas de la ciudad”, indicó.

A preguntas de cuál es la estrategia para garantizar que el desarrollo de alquileres a corto plazo vaya a la par con el de vivienda, respondió: “En estos momentos se están desarrollando varios complejos de vivienda. Tenemos uno en la carretera 137 que se llama ‘Estancias del Naranjal’ con 400 viviendas. Tenemos otro en el área de Pugnado Afuera que se llama La Sabana con 1,100 viviendas, así que hay para suplir la demanda”.

De acuerdo con el alcalde, el primero abarca viviendas de interés social a bajo costo. En el caso de La Sabana, las viviendas están entre los $300,000 y los $350,000.

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