Australia da el primer gran golpe del Mundial 2026 al tumbar 2-0 a Turquía

El BC Place de Vancouver en Canadá fue testigo del primer gran golpe del Mundial 2026. Una coral Australia dio la sorpresa derrotando 2-0 a una Turquía que bombardeó constantemente el arco rival, pero la ironía del fútbol le pasó factura.

La magia de Arda Güler fue insuficiente para una Turquía que dominó 72 % de la posesión de balón y remató 30 veces, entre ellas ocho a los tres palos. Sin embargo, se encontrarían con la mala fortuna y un gigante inspirado llamado Patrick Beach.

El portero australiano tuvo una actuación nunca antes vista en una Copa del Mundo para un portero de su país. Con sus ocho atajadas, superó las seis de Mathew Ryan ante Holanda en el Mundial 2014.

A pesar del dominio turco, la trama sufriría un giro de guion totalmente inesperado al minuto 27, cuando en un rápido contraataque Nestory Irankunda superó a dos defensores turcos para plantarse ante el guardameta Ugurcan Cakir y definir con precisión para establecer el 1-0.

Nestory Irankunda (20 años, 124 días) se convirtió en el goleador australiano más joven en la historia de la Copa del Mundo.

Turquía continuó dominando la posesión (cerró la primera parte con un 69 % del balón frente al 31 % australiano), pero siguió encontrándose con una defensa muy disciplinada y con un inspirado Beach.

El capricho del fútbol y los batacazos que suele regalar la Copa del Mundo se confabularon a favor de Australia. Cuando Turquía parecía acercarse al empate, llegó el golpe definitivo.

En el minuto 74, Connor Metcalfe recogió el balón cerca del círculo central, avanzó sin oposición hasta la frontal y conectó un disparo raso que sorprendió a Cakir junto al poste izquierdo para firmar el 2-0.

Este escenario desdibujó totalmente a una Turquía que dominaba, pero era escalada por el resultado, las emociones y la desesperación de un inesperado debut fallido.

Los turcos insistieron hasta el final con remates lejanos y centros laterales. Calhanoglu estuvo cerca de marcar de falta y Güler siguió reclamando protagonismo, cambiando constantemente de posición para recibir el balón, pero Australia resistió sin excesivos sobresaltos.

El resultado sitúa a Australia con tres puntos, igualada con Estados Unidos, tras la primera jornada del Grupo D, mientras que Turquía queda obligada a reaccionar en el partido que disputará el viernes contra Paraguay.

Australia se convierte en la segunda selección en ganar un partido de la Copa del Mundo por dos o más goles de diferencia con una posesión de balón inferior al 30 %. Solo lo había logrado Corea del Sur 2-0 Alemania en el Mundial 2018 con 27 % de posesión.



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