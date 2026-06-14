Celebración del título de los Knicks termina con 63 detenidos en Nueva York

La euforia por el campeonato de los Knicks en la NBA terminó derivando en una noche de disturbios en Nueva York que dejó un saldo de 63 personas detenidas, según confirmó el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD).

Las celebraciones se concentraron en las inmediaciones del Madison Square Garden, donde miles de aficionados ocuparon calles y avenidas de Manhattan tras la victoria del equipo, que conquistó su primer título en 53 años al imponerse 94-90 a los Spurs y cerrar la serie 4-1.

Lo que comenzó como festejo se transformó, según informó la policía a EFE, en concentraciones “cada vez más destructivas”, con bloqueos de tráfico, enfrentamientos y daños materiales en distintos puntos del área entre la Quinta y la Novena Avenida.

Entre los incidentes más graves se registró un tiroteo en la calle 43 con Broadway, donde un menor de 17 años resultó herido. La policía indicó que la ambulancia no pudo acceder a la zona porque “la multitud la había tomado por completo”.

Tres personas fueron detenidas en relación con este caso y se recuperó el arma utilizada.

Policías heridos

La violencia también alcanzó a las fuerzas del orden. Diez agentes resultaron heridos durante los enfrentamientos, uno de ellos tras recibir un golpe en el rostro y otro al ser impactado con una botella de vidrio.

Además, el NYPD reportó cuatro apuñalamientos y múltiples episodios de vandalismo, incluyendo la quema y destrucción de cinco autobuses escolares que trasladaban aficionados hacia el estadio MetLife, en Nueva Jersey.

El caos se extendió a vehículos particulares y policiales, mientras se registraban escenas de personas trepando postes, estructuras y andamios, en medio de peleas y bloqueos prolongados que paralizaron varias avenidas de Manhattan durante horas.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Donald Trump festejó título de los Knicks: “Las mejores cuatro victorias en la historia del baloncesto“

• Zohran Mamdani anuncia desfile y ceremonia en City Hall para celebrar histórico título de los Knicks

• Sábado caótico en Nueva York: calor y cierres en Midtown desde el mediodía por Mundial 2026 y juego de los Knicks