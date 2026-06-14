Violencia en Times Square tras el festejo de los Knicks deja un adolescente herido de bala

Un menor de edad resultó herido en medio de un tiroteo que se desató en Times Square, donde los fanáticos de los Knicks se descontrolaron después de la victoria del equipo en las Finales de la NBA, informaron las autoridades.

El jovencito de 17 años fue baleado en el pie izquierdo cerca de las 2 de la madrugada en la intersección de la calle 42 y Broadway; cerca de la misma hora, unos vándalos empezaron a destrozar y prender fuego a autobuses escolares en la zona turística.

El adolescente fue llevado al Hospital Bellevue en condición estable, informó New York Post.

Tres personas fueron arrestadas cerca de la calle 39 y se recuperó un arma de fuego, indicó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Hasta el momento no se han presentado cargos, señalaron los funcionarios.

En tanto, la policía no pudo proporcionar cantidades exactas de arrestos, pero dijo que “varias personas” fueron detenidas en medio de la anarquía desatada por el primer título de la NBA de los Knicks en medio siglo.

De acuerdo con las fuentes consultadas, al menos uno de los detenidos fue quien agredió a un policía.

Un retransmisor que hacía sus transmisiones en directo también fue esposado por subirse encima de un vehículo de Amazon.

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