Curazao anota el primer gol de su historia en un Mundial ante Alemania y lo celebra como John Cena

La influencia de la WWE ha parecido en uno de los hechos más históricos de lo que va del Mundial 2026. Este domingo Curazao anotó el primer gol de su historia para empatar a uno el duelo contra Alemania en el NRG Stadium en Texas.

El primer gol de Curazao en la historia de la Copa del Mundo lo anotó Livano Comenencia, a los 21 minutos y fue celebrado con el típico gesto de “U Can’t see me” usado por la leyenda de la lucha libre John Cena en WWE.

Curaçao's first-ever goalscorer at the FIFA World Cup hit the John Cena celly ?? pic.twitter.com/8DiKVirZMK — FOX Sports (@FOXSports) June 14, 2026

El gesto de John Cena ha sido utilizado por varios futbolistas a lo largo de los años para celebrar goles. Uno de los más famosos y recientes fue la estrella brasileña del Real Madrid, Rodrygo.

John Cena comenzó a usar este gesto y frase durante sus actuaciones en la WWE, donde desarrolló su personaje como un rapero y luchador. La frase se convirtió en una de sus marcas registradas y fue ampliamente utilizada durante sus promociones y combates.

El gesto de “U Can’t See Me” trascendió el mundo de la lucha libre y se infiltró en la cultura popular. Fue adoptado por fans y figuras de otros deportes como una manera de celebrar victorias o burlarse de sus oponentes.

El gol sirvió para empatar el encuentro que había destrabado Félix Nmecha al minuto seis. El histórico tanto de Curazao llegó tras un remate dentro del área antecedido por un rebote que se originó de un pase entre líneas rechazado por Nico Schlotterbeck.

Inicialmente Locadia tomó la pelota dividida pero su remate fallido desviado por un defensor alemán terminó en los pies de Comenecia quien le pegó de primera con pierna zurda y borde interno.

¡EL PRIMER GOL DE CURAZAO EN MUNDIALES! ¡COMPLETAMENTE HISTÓRICO!



Livano Comenencia es el héroe, empata el juego ante Alemania y convierte un GOL HISTÓRICO. pic.twitter.com/36rtiJuD1K — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2026

Curazao se convirtió en la tercera selección que anota en su primer partido de la Copa del Mundo contra Alemania. Las otras dos naciones fueron: Marruecos 1-2 Alemania (1970) y Argelia 2-1 Alemania (1982).

Curazao, con unos 160.000 habitantes, no solo hizo historia con su primer gol en un Mundial, sino es el país más pequeño que haya jugado una Copa del Mundo.

La isla, de 444 kilómetros cuadrados, armó un plantel muy particular: casi todos sus jugadores nacieron en los Países Bajos.

De los 26 convocados por el técnico Dick Advocaat, 25 no nacieron en Curazao. Esto ocurre porque, desde hace 15 años, la isla es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, lo que permite que sus ciudadanos tengan pasaporte neerlandés y los mismos derechos que cualquier europeo.



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