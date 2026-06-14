Presupuesto de Nueva York asciende a $277,000 millones, casi $9,000 millones más de lo anunciado por Hochul

El gasto previsto por el estado de Nueva York para el año fiscal en curso alcanzará los $277,000 millones de dólares, una cifra casi $9,000 millones superior a la anunciada por la gobernadora Kathy Hochul cuando presentó el mes pasado un “acuerdo general” sobre el presupuesto estatal.

La División de Presupuesto del estado reveló el monto en un nuevo plan financiero, que muestra que la cifra representa un aumento cercano al 10% respecto a los $254,000 millones de dólares aprobados para el ejercicio anterior, publicó Gothamist.

El año fiscal estatal comenzó el pasado 1 de abril.

La diferencia entre el monto anunciado inicialmente por Hochul —$268,000 millones de dólares— y la cifra final generó críticas de republicanos y organizaciones de supervisión fiscal, que expresaron preocupación por el incremento del gasto y cuestionaron la forma en que fue presentado el presupuesto.

“Es un recordatorio aleccionador del enfoque imprudente e irresponsable que adopta Albany al elaborar su plan de gastos anual”, afirmó el líder de la minoría republicana en la Asamblea estatal, Ed Ra, representante del condado de Nassau.

Según el legislador, los contribuyentes recibieron un “cheque en blanco” para financiar el plan de gasto.

Desde la División de Presupuesto, el portavoz Tim Ruffinen explicó que gran parte del aumento de $9,000 millones de dólares responde a la incorporación de fondos federales previamente aprobados que ahora podrán utilizarse para mantener la cobertura sanitaria subsidiada de migrantes que residen legalmente en Estados Unidos.

Nueva York está obligada por una decisión judicial de 2001 a proporcionar cobertura médica a ciertos migrantes que no califican para los fondos federales equivalentes de Medicaid. En abril, el estado obtuvo una exención federal que le permite utilizar recursos previamente asignados para seguir financiando esa cobertura mediante otro programa de salud subsidiado.

“La cifra actualizada refleja con mayor precisión la situación e incluye fondos federales adicionales, la mayoría de los cuales recientemente se volvieron elegibles para ser gastados”, señaló Ruffinen.

El déficit acumulado aumentó en $3,800 millones

Además del incremento en el gasto total, el nuevo plan financiero muestra un deterioro en las proyecciones fiscales de mediano plazo. De acuerdo con el documento, el déficit acumulado estimado para los próximos tres años aumentó en 3,800 millones de dólares, hasta alcanzar $31,600 millones.

Entre esas proyecciones figura un déficit de $6,400 millones de dólares para 2027, que los legisladores deberán abordar si desean mantener los aumentos aprobados este año para la financiación de distritos escolares, ciudades y programas de cuidado infantil.

Las advertencias también llegaron desde la Citizens Budget Commission, una organización independiente de supervisión fiscal. Su presidente, Andrew Rein, sostuvo que el estado desaprovechó la oportunidad de destinar ingresos extraordinarios a fondos de reserva y cuestionó parte del aumento de los recursos destinados a educación.

“El estado sigue tomando decisiones que aumentan la presión fiscal y conllevan el riesgo de una crisis fiscal autoinfligida”, afirmó.

El presupuesto estatal de Nueva York se aprueba a través de 10 leyes distintas que incluyen autorizaciones de gasto, programas de subvenciones, normas fiscales y otras medidas de política pública. Este año, las negociaciones se prolongaron casi dos meses más allá de la fecha límite del 1 de abril debido a debates sobre temas como nuevas protecciones para inmigrantes y cambios en la legislación climática estatal.

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