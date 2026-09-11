US Mint lanza moneda de 50 centavos para conmemorar el 25º aniversario del 11-S

La Casa de Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) abrió este jueves 10 de septiembre la preventa de una moneda conmemorativa de 50 centavos para conmemorar el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, el Pentágono y Pennsylvania. El Mint vende rollos de 20 monedas por $40 y bolsas de 100 por $100, según información oficial del Departamento del Tesoro.

La oportunidad para comprarla directamente al Mint será limitada: la preventa está abierta hasta el 25 de septiembre de 2026 a las 3:00 p.m. ET. Después, los coleccionistas especializados tendrían que recurrir a la reventa o al mercado de coleccionistas para conseguirlas, casi siempre a precios más altos dependiendo de la demanda.

¿Por qué esta moneda tiene un valor simbólico más alto?

La moneda, llamada oficialmente ‘Semiquincentennial Enduring Liberty Half Dollar’, lleva una marca especial (‘privy mark’) con la fecha del ataque encerrada por la frase “NEVER FORGET” (Nunca Olvidar), según detalló el sitio especializado CoinWeek. Fue acuñada en la Casa de Moneda de Philadelphia y forma parte de la serie que celebra los 250 años de independencia de Estados Unidos.

“Al acercarnos al 25 aniversario del 11 de septiembre, honramos la memoria de quienes perdimos y el valor de quienes arriesgaron su vida para salvar a sus compatriotas”, sostuvo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado difundido el 9 de septiembre de 2026.

Para la comunidad que habita en Nueva York, ciudad donde se enfocaron los ataques, esta moneda representa también una forma tangible de participar en la conmemoración, más allá de asistir a los actos oficiales.

¿Por qué comprar estas monedas puede ser una decisión inteligente?

A diferencia de una moneda circulante común, esta edición conmemorativa no tiene un límite de acuñación anunciado, lo que en términos prácticos significa que no será tan escasa como otras monedas de colección.

Aun así, el hecho de que solo se pueda ordenar directamente al Mint durante dos semanas genera cierta presión de tiempo para compradores interesados.

Es importante distinguir esta moneda de otra edición especial: en agosto, la Casa de Moneda entregó 2,983 monedas, una por cada víctima inscrita en el Memorial del 11-S, acuñadas en West Point con la leyenda “ALWAYS REMEMBER”, destinadas a las familias de las víctimas y no disponibles al público general, según reportó GlobeNewswire.

“El acuñado coincide con los 2,983 nombres inscritos en el Memorial, en honor a quienes murieron en los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el bombardeo del World Trade Center del 26 de febrero de 1993”, precisó el portal Numismatic Resources sobre esa tirada separada.

¿Qué puedes hacer si quieres una de estas monedas?

Ordena antes del 25 de septiembre a las 3:00 p.m. ET en la página de medios dólares del sitio oficial del US Mint; después de esa fecha, la preventa se cierra

en la página de medios dólares del sitio oficial del US Mint; después de esa fecha, la preventa se cierra Decide entre rollo o bolsa según tu presupuesto: $40 por 20 monedas o $100 por 100 monedas, sin límite de compra por hogar reportado

según tu presupuesto: $40 por 20 monedas o $100 por 100 monedas, sin límite de compra por hogar reportado Considera el tiempo de espera : el envío está programado para comenzar el 3 de diciembre de 2026 , casi tres meses después de hacer el pedido

: el envío está programado para comenzar el , casi tres meses después de hacer el pedido Verifica la autenticidad si compras en reventa, ya que el mercado de coleccionistas suele inflar precios de piezas conmemorativas recién lanzadas

Especificaciones que debes conocer

La moneda pesa 11.34 gramos (0.40 onzas) y mide 30.61 milímetros (1.21 pulgadas) de diámetro y está compuesta por 8.33% de níquel con el resto en cobre, de acuerdo con la ficha técnica publicada por CoinWeek. Tiene un borde estriado con 150 muescas y calidad de circulación estándar, no de acabado espejo ni prueba numismática de alta gama.

Este lanzamiento se suma a una serie más amplia de monedas conmemorativas del semiquincentenario que Estados Unidos ha emitido durante 2026, incluyendo centavos, monedas de cinco centavos, un décimo de dólar, cinco monedas de 25 centavos y piezas especiales en plata y oro, según detalla Wikipedia.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la moneda conmemorativa por el 25° aniversario del 11-S

¿Cuánto cuesta la moneda conmemorativa del 11-S?

Un rollo de 20 monedas cuesta $40 y una bolsa de 100 monedas cuesta $100, según el Departamento del Tesoro.

¿Hasta cuándo puedo ordenarla?

La ventana de preventa cierra el 25 de septiembre de 2026 a las 3:00 p.m. ET.

¿Cuándo llegará mi pedido?

El envío está programado para iniciar el 3 de diciembre de 2026.

¿Es lo mismo que la moneda entregada a las familias de las víctimas?

No. Esa es una tirada separada de 2,983 piezas acuñadas en West Point, no disponible para venta pública.

¿Dónde se puede comprar?

Únicamente a través de la página oficial de medios dólares del sitio web del US Mint durante el período de preventa.

¿Tiene valor de colección real?

No se ha anunciado límite de acuñación, por lo que su rareza futura dependerá de la demanda, no de una tirada limitada garantizada.

Conclusión

Si la demanda supera la oferta disponible durante la ventana de preventa, es probable que estas monedas terminen revendiéndose por encima de su precio original en sitios de coleccionistas hacia finales de año, especialmente cerca de fechas simbólicas.

Quienes busquen la pieza como recuerdo, más que como inversión, deberían ordenarla directamente con el Mint antes del cierre del 25 de septiembre para evitar pagar de más en el mercado secundario.

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