El Seguro Social adelanta su fecha crítica un año y podría reducir los pagos a millones de beneficiarios

Millones de jubilados y trabajadores estadounidenses han escuchado más y más veces que el dinero que reciben mensualmente podría estar en riesgo en los próximos meses. El informe anual de los fideicomisarios del Seguro Social adelantó a 2032 la fecha en que se agotarían las reservas del fondo de jubilación, un año antes de lo previsto en la proyección anterior.

La actualización no implica hacer cambios inmediatos para los beneficiarios actuales, pero sí reabre el debate sobre la sostenibilidad financiera del principal programa de jubilación del país. Además, esta advertencia sobre el futuro de los fondos llega acompañada de otra mala noticia: este miércoles 10 de junio se presentó el reporte de inflación anual a mayo, que escaló a 4.2% anual, aumentando el costo de vida, que afecta especialmente a quienes dependen del Seguro Social para subsistir.

El fondo de jubilación entra en zona de riesgo en 2032

De acuerdo con el reporte de los fideicomisarios, el fondo fiduciario de jubilación del Seguro Social, Fondo de Seguro de Vejez y Sobrevivientes (OASI), quedará sin reservas suficientes para pagar el 100% de los beneficios a finales de 2032, un año antes de la fecha crítica respecto al informe de 2025.

Esto significa que, si el Congreso no actúa y realiza cambios drásticos en las aportaciones de los trabajadores, los ingresos corrientes del programa solo alcanzarían para cubrir alrededor del 78% de los beneficios programados. Con la legislación actual, el Seguro Social no puede pedir prestado ni pagar beneficios por encima de lo que recauda, de modo que, una vez agotado el fondo, los cheques deben ajustarse a los ingresos corrientes.

Bajo estas estimaciones, un jubilado que hoy espera recibir $1,500 dólares al mes tendría que prepararse para un cheque de aproximadamente $1,170 dólares o bien, una persona que hoy tiene 50 años podría perder alrededor de $4,000 dólares al año en su cheque del Seguro Social a partir de 2032.

Medicare también enfrenta fecha límite, pero con menos riesgos

El mismo informe indica que el fondo hospitalario de Medicare (Parte A) tiene una trayectoria similar en sus finanzas, aunque su situación no es tan grave como la del Seguro Social, ya que el análisis financiero no movió la fecha límite para quedarse sin fondos.

Sin embargo, sin cambios legislativos, podría quedarse sin recursos suficientes para pagar el 100% de sus obligaciones a partir de 2033. Después, solo tendrá capacidad de cubrir una parte de los costos de hospitalización y atención en centros de enfermería especializada.

Para muchos adultos mayores hispanos, que dependen tanto del Seguro Social como de Medicare, el problema es grave: menos dinero en el cheque mensual y más gastos.

Lo que realmente cambiaría en tu cheque

El Seguro Social no desaparece , pero al agotarse la reserva solo podría pagar el 78% de los beneficios prometidos

, pero al agotarse la reserva solo podría pagar el de los beneficios prometidos El recorte automático sería de aproximadamente 22% para todos los beneficiarios, actuales y futuros, sin importar el monto de tu cheque actual

para todos los beneficiarios, actuales y futuros, sin importar el monto de tu cheque actual Una pareja que proyecta $3,000 dólares mensuales de Seguro Social podría caer a unos $2,340 dólares, en ciudades donde la renta ya se come la mayor parte del ingreso

La organización AARP ha advertido que, sin las modificaciones necesarias en la ley, esta combinación de recorte y altos costos de vida podría empujar a millones de adultos mayores hacia la pobreza o dejarlos con muy poco margen para gastos imprevistos.

¿Por qué el fondo se agota antes?

Los factores detrás del adelanto de la fecha crítica son conocidos, pero se están acelerando:

La generación del baby boom sigue entrando en la edad de jubilación, elevando el número de beneficiarios.

sigue entrando en la edad de jubilación, elevando el número de beneficiarios. Hay menos trabajadores activos por cada jubilado , por la menor natalidad y cambios migratorios.

, por la menor natalidad y cambios migratorios. Cambios económicos y decisiones políticas han afectado la recaudación de impuestos sobre nómina.

En conjunto, las nuevas proyecciones apuntan a un déficit de largo plazo mayor que el estimado hace solo un año, lo que hace cada vez más difícil aplicar ajustes suaves si se sigue posponiendo la reforma.

¿Qué pueden hacer hoy los trabajadores y futuros jubilados?

Aunque la solución de fondo depende del Congreso, las familias pueden tomar decisiones para reducir el impacto, fortaleciendo sus finanzas:

Revisar la edad de jubilación. Retrasar el cobro hasta los 67 o 70 años aumenta el monto mensual, lo que puede compensar parte de un eventual recorte futuro

Retrasar el cobro hasta los 67 o 70 años aumenta el monto mensual, lo que puede compensar parte de un eventual recorte futuro Construir un ahorro adicional. Aportar, aunque sea con montos pequeños, a un plan 401(k), IRA u otra forma de retiro ayuda a no depender solo del Seguro Social

Aportar, aunque sea con montos pequeños, a un plan 401(k), IRA u otra forma de retiro ayuda a no depender solo del Seguro Social Verificar el historial de cotización. Revisar con frecuencia la cuenta en la Administración del Seguro Social permite corregir errores y proyectar cuánto podrías recibir con distintos escenarios de retiro

Para muchos trabajadores hispanos, que han alternado períodos formales e informales de empleo, esas lagunas de cotización pueden significar cientos de dólares menos al mes al momento de jubilarse.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la nueva fecha crítica del Seguro Social

¿Cuándo se quedará sin reservas el fondo de jubilación del Seguro Social?

A finales de 2032, un año antes de lo previsto. Desde entonces, solo los ingresos corrientes alcanzarían para pagar cerca del 78% de los beneficios.

¿Cuánto se reduciría mi beneficio mensual?

Las proyecciones actuales hablan de un recorte cercano al 22% sobre los beneficios programados, para todos los beneficiarios.

¿Esto afecta solo a quienes se jubilen después de 2032?

No. Si no se aprueba una reforma, el recorte se aplicaría también a quienes ya estén recibiendo beneficios en ese momento.

¿Medicare también está en riesgo?

Sí. El fondo hospitalario de Medicare podría dejar de pagar el 100% de los costos a partir de 2033, a menos que se ajusten ingresos o gastos.

Conclusión

El adelanto de la fecha crítica del Seguro Social alerta sobre la gravedad de las finanzas del sistema y que, de no corregirse, podría trasladarse a quienes hoy tienen entre 40 y 60 años, una franja en la que la población hispana crece con rapidez.

Si el Congreso actúa tarde, los recortes podrían ser más bruscos, con menos tiempo a las familias para adaptarse. Para muchos lectores, la decisión de revisar hoy su plan de retiro y tomar medidas adicionales puede marcar la diferencia entre enfrentar 2032 con margen o con el agua al cuello.

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