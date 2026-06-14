La inflación de 4.2% supera el aumento del Seguro Social y recorta el poder de compra de 75 millones de personas

El aumento de 2.8% que recibieron los beneficiarios del Seguro Social en enero de 2026 del ajuste por costo de vida (COLA) ya no alcanza para seguir el ritmo de los precios. La inflación anual en Estados Unidos subió a 4.2% en mayo, su nivel más alto en tres años, superando de manera alarmante el incremento que recibieron cerca de 75 millones de personas.

Esta diferencia se refleja en gastos cotidianos como alimentos, vivienda, transporte y servicios básicos, que superan el incremento promedio de $56 dólares mensuales que recibieron los jubilados al principio del año gracias al COLA. El avance de los precios ha esfumado ese beneficio y presiona los presupuestos de millones de hogares que dependen del Seguro Social y que ya no tienen suficiente para cubrir lo que cuesta llenar el tanque, comprar comida o pagar la renta.

El cheque subió, pero está detrás de los precios

El beneficio promedio de jubilación pasó de $2,015 a $2,071 al mes en enero de 2026, gracias al ajuste COLA, que se calculó con datos de inflación del tercer trimestre de 2025, cuando los precios tenían un comportamiento más estable.

Sin embargo, el conflicto con Irán, que comenzó a finales de febrero de 2026, disparó los precios de los energéticos y arrastró al resto de la economía. En solo cinco meses, la inflación pasó de 2.4% en enero a 4.2% en mayo, un salto de 1.8% en lo que va del año.

La gasolina ha subido 40.5% en ese lapso y los alimentos aumentaron 3.1%, según el reporte del Índice de Precios al Consumidor (CPI) del 10 de junio de 2026 por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El resultado es una brecha de 1.4% entre lo que reciben los beneficiarios y lo que cuesta vivir. Para una familia que depende exclusivamente del Seguro Social, esa diferencia implica comida que se deja de comprar o medicamentos que se posponen.

¿Por qué la energía es el golpe más duro para los adultos mayores?

Los componentes que más subieron en mayo afectan especialmente a jubilados y personas de ingresos fijos:

Gasolina: +40.5% en 12 meses

en 12 meses Aceite combustible (fuel oil): +58.9% en 12 meses

en 12 meses Alimentos: +3.1% en 12 meses

en 12 meses Vivienda (shelter): +3.4% en 12 meses

en 12 meses Energía en general: +23.5% en 12 meses, y representa más del 60% del alza mensual de mayo

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, fue de 2.9% anual, lo que confirma que el problema central es el precio de la energía, que devora el presupuesto de quienes usan habitualmente su automóvil, tienen clima artificial en sus hogares o dependen de servicios de transporte.

Lo que esto significa para los beneficiarios hispanos del Seguro Social

Cerca de 5 millones de latinos en EE.UU. reciben beneficios del Seguro Social, y una proporción importante depende de ese pago como principal ingreso, especialmente en ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles y Houston.

Según la Liga de Ciudadanos de la Tercera Edad (TSCL), el poder adquisitivo del Seguro Social ha caído 13.7% desde 2010. También señaló que durante décadas el COLA se ha calculado por debajo de los gastos reales de los jubilados, particularmente en salud y energía.

Mary Johnson, analista independiente especializada en Seguro Social y Medicare, advirtió que, con los datos actuales de inflación, el ajuste COLA de 2027 podría llegar a 4.7%, o incluso más. De confirmarse, sería el ajuste más alto desde 2023. Pero el aumento real llegará hasta enero de 2027, mientras tanto, los precios siguen aumentando.

¿Qué pueden hacer los beneficiarios del Seguro Social?

Solicita el programa SNAP (cupones de alimentos) si no lo recibes. Los beneficiarios del Seguro Social con ingresos bajos pueden calificar. En Nueva York y California, el proceso puede hacerse en línea o en español.

(cupones de alimentos) si no lo recibes. Los beneficiarios del Seguro Social con ingresos bajos pueden calificar. En Nueva York y California, el proceso puede hacerse en línea o en español. Llama al 1-800-772-1213 (SSA, en español disponible) para verificar si calificas para beneficios adicionales como el Programa de Ahorros de Medicare o el SSI, que pueden complementar ingresos.

(SSA, en español disponible) para verificar si calificas para beneficios adicionales como el Programa de Ahorros de Medicare o el SSI, que pueden complementar ingresos. Revisa el programa LIHEAP , disponible en todos los estados, que otorga ayuda con facturas de gas, electricidad y calefacción.

, disponible en todos los estados, que otorga ayuda con facturas de gas, electricidad y calefacción. Evita retirar de ahorros de largo plazo para cubrir gastos corrientes: si la inflación baja a fin de año como proyectan algunos analistas, esos gastos extraordinarios no serán permanentes.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre inflación y Seguro Social

¿Por qué el ajuste COLA de 2026 no cubre la inflación actual?

Porque el COLA se calcula con datos del tercer trimestre del año anterior, cuando la inflación era más baja. El conflicto con Irán que impulsó los precios de energía comenzó en febrero de 2026.

¿Cuánto podría subir el Seguro Social en 2027?

Las proyecciones actuales van de 3.9% a 4.7% para 2027. La cifra oficial se anuncia en octubre de 2026.

¿Cuánto es el beneficio promedio actual del Seguro Social?

Un jubilado promedio recibe $2,071 al mes en 2026, luego del ajuste de enero. Una pareja de adultos mayores, con ambos recibiendo beneficios, recibe alrededor de $3,208 al mes.

¿El aumento del COLA se aplica automáticamente o hay que solicitarlo?

Se aplica de forma automática a todos los beneficiarios activos, sin necesidad de hacer ningún trámite.

¿Por qué sube tanto la inflación?

La inflación subyacente, que no incluye energía ni alimentos, está en 2.9%. El problema es que la energía subió 23.5% en 12 meses.

¿Qué pasa si la inflación sigue subiendo en los próximos meses?

El COLA 2027 se calculará con datos de julio, agosto y septiembre de 2026. Si los precios permanecen altos, el ajuste del próximo año será mayor.

Conclusión

Durante años, el COLA se ha calculado con un índice (CPI-W) que no refleja bien los gastos reales de los adultos mayores, especialmente en salud y energía.

Si el Congreso no modifica la fórmula de cálculo, cada choque inflacionario, como el de 2022 y el actual, encontrará a los beneficiarios del Seguro Social un paso atrás.

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