“Somos más que 100x35”: miles celebraron el Día Nacional Puertorriqueño en Nueva York

En la Quinta Avenida de Manhattan volvieron a resaltar el rojo, blanco y azul este domingo durante la edición número 69 del Desfile Nacional del Día Puertorriqueño, una de las celebraciones culturales más multitudinarias de Estados Unidos. El evento reunió a miles de personas para exaltar la identidad, la cultura y el legado de la comunidad boricua.

Los espectadores se congregaron para presenciar el recorrido que se extendió a lo largo de 35 cuadras, desde la calle 44 hasta la 79 de Manhattan. Entre música, banderas y presentaciones artísticas, el desfile rindió homenaje a las contribuciones de los puertorriqueños tanto en la isla como en el resto de Estados Unidos y el mundo, detalló Associated Press.

Los jinetes José Ortiz e Irad Ortiz Jr. participan en el desfile. Foto: Adam Gray / AP

Uno de los momentos más destacados fue la participación del cantante Daddy Yankee, quien fungió como gran mariscal del desfile. También fue homenajeado el actor Anthony Ramos, reconocido por formar parte del elenco original de la exitosa obra de Broadway Hamilton.

Daddy Yankee fue el gran mariscal del desfile. Foto: Adam Gray / AP Crédito: Adam Gray | AP

La celebración contó además con la presencia de importantes figuras políticas. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recibió aplausos y vítores mientras recorría la avenida con una pequeña bandera de Puerto Rico y una camiseta de los Knicks sobre su vestimenta formal, de acuerdo con AP.

La congresista Nydia Velázquez y el músico de jazz Charlie Sepúlveda fueron reconocidos con premios a la trayectoria por sus aportes en sus respectivos ámbitos.

Alcalde Zohran Mamdani participa en el desfile. Foto: Adam Gray / AP

De acuerdo con Spectrum News, el desfile cumple 69 años de historia y continúa siendo una tradición profundamente arraigada para cientos de miles de puertorriqueños que viven en Nueva York.

Reimundo Pagan, uno de los participantes, aseguró al medio que llevaba mucho tiempo esperando asistir. Su padre, Rey Pagan, explicó que el objetivo era mostrar a las nuevas generaciones sus raíces y el lugar de donde provienen.

Ángel Torres, quien asistió por primera vez hace cuatro décadas, contó que sigue viajando desde Yonkers cada año para participar en una celebración que considera parte de su identidad.

Personas disfrazadas celebraron. Foto: Adam Gray / AP

Cifras citadas por Spectrum News indican que hasta 600,000 puertorriqueños consideran a Nueva York su hogar, lo que convierte a la ciudad en uno de los principales centros de la diáspora boricua.

“Somos Más Que 100×35”

El tema oficial de este año fue “Somos Más Que 100×35”, una referencia a las dimensiones geográficas de Puerto Rico que busca destacar que la identidad puertorriqueña trasciende los límites territoriales de la isla.

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York participan en el desfile. Foto: Adam Gray / AP

La consigna estuvo presente en carrozas, pancartas y discursos durante toda la jornada. Asistentes llegados desde distintas partes del mundo compartieron el sentimiento de pertenencia que genera el evento. Entre ellos estuvo Joanne Valle Bailleux, quien contó a Spectrum News que viajó desde Tailandia para participar en la celebración.

“Sí, somos parte de Estados Unidos, pero también tenemos nuestra propia cultura y nuestra propia identidad”, expresó la participante Katiria Díaz al citado medio.

Hochul destaca el aporte de la comunidad puertorriqueña

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también participó en el desfile y posteriormente compartió un mensaje en la red social X.

“Pasé un gran momento marchando en el 69º Desfile Anual del Día Puertorriqueño hoy, en celebración de una comunidad cuya cultura, tradiciones y contribuciones han ayudado a moldear a Nueva York en el lugar que conocemos y amamos”, escribió la mandataria.

I had a great time marching at the 69th annual Puerto Rican Day Parade today in celebration of a community whose culture, traditions, and contributions have helped shape New York into the place we know and love. ?? pic.twitter.com/QlWhIW1RYf — Kathy Hochul (@KathyHochul) June 14, 2026

La celebración también contó con la presencia del base José Alvarado, reciente campeón de la NBA con los Knicks de Nueva York, menos de 24 horas después de conquistar el título junto a su equipo.

Alvarado, nacido en Nueva York y de ascendencia puertorriqueña y mexicana, recorrió el desfile a bordo de una carroza mientras celebraba con los asistentes. Imágenes difundidas durante la jornada lo mostraron cantando y disfrutando del ambiente festivo, acompañado por el alcalde Mamdani.

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