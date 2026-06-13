Cierre de calles por Desfile Puertorriqueño este domingo en Nueva York: cambios en buses y entradas al Metro

Considerado uno de las fiestas de calle más grandes en EE.UU., el Desfile Nacional del Día de Puerto Rico en Manhattan está listo para su 69va edición este domingo 14 de junio.

Como es tradición se realiza el segundo domingo de junio en la 5ta Avenida desde la calle 44 hasta la 79, comenzando a las 11 a.m., generando cierre de calles que afectan las líneas de buses y algunas entradas al Metro. Será el segundo día consecutivo de grandes cierres viales en Midtown, luego de la planificación este sábado por la Copa del Mundo y las concentraciones para ver el partido de los Knicks en las finales NBA.

Las siguientes calles estarán cerradas para el desfile puertorriqueño este domingo, a discreción del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), algunas incluso desde muy temprano:

Formación:

-West/East 43rd St entre 6th Av y Madison Av

-West/East 44th St entre 7th Av y Vanderbilt Av

-West/East 45th St entre 7th Av y Vanderbilt Av

-West/East 46th St entre 7th Av y Vanderbilt Av

-West/East 47th St entre 7th Av y Vanderbilt Av

-West/East 48th St entre 7th Av y Vanderbilt Av

-5th Av entre 43rd y 44th St

Ruta: 5th Av entre 44th y 79th St

Dispersión de carrozas:

-5th Av entre 79th St y 86th St

-East 79th St entre 5th Av y Park Av

-East 80th St entre 5th Av y Park Av

-East 81st St entre 5th Av y Park Av

-East 82nd St entre 5th Av y Park Av

-East 83rd St entre 5th Av y Park Av

-East 84th St entre 5th Av y Madison Av

-East 85th St entre 5th Av y Madison Av



Otras zonas afectadas:

-Madison Av entre East 42nd St y East 86th St

-5th Av entre 42nd y 43rd St

-6th Av entre West 42nd St y West 49th St

-West/East 43rd St entre 7th Av y Vanderbilt Av

-West/East 42nd St entre 7th Av y Park Av

-West 51st St entre Rockefeller Plaza y 5th Av

-West 58th St entre Grand Army Plaza y 5th Av

-East 60th St entre 5th Av y Madison Av

-East 62nd St entre 5th Av y Madison Av

-East 63rd St entre 5th Av y Madison Av

-East 64th St entre 5th Av y Madison Av

-East 66th St entre 5th Av y Madison Av

-East 68th St entre 5th Av y Madison Av

-East 69th St entre 5th Av y Park Av

-East 70th St entre 5th Av y Madison Av

-East 72nd St entre 5th Av y Park Av

-East 74th St entre 5th Av y Madison Av

Más información en la página del Departamento de Transporte (DOT) y en el portal oficial del desfile. Para los cambios actualizados en las rutas de buses y accesos al Metro, consulte MTA.

El cielo se perfila parcialmente nublado, con chance de lluvia hacia las 5 p.m. y luego en la noche. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.