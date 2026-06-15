Anuncian programación del Paramount+ Movie Nights en Bryant Park

Entre julio y septiembre, el Bryant Park se volverá a convertir en una sala de cine al aire libre en la que cada lunes se proyectará una película diferente. Paramount+ Movie Nights se inaugurará el lunes 13 de julio “Wayne’s World” (1992) a las 8:00 pm.

La programación incluye películas desde el 13 de julio hasta el 14 de septiembre, las producciones elegidas para esta edición son una mezcla entre clásicos de amor y dramas. En julio, además de “Wayne’s World”, se proyectará “Good Morning, Vietnam” (1987) el 20 de julio y “The Truman Show” (1998) el 27 de julio.

En agosto, se proyectará “Bridget Jones’s Diary” (2001) el 3 de agosto, “Catch Me If You Can” (2002) el 10 de agosto, “City of God” (2002) el 17 de agosto, “King Creole” (1958) el 24 de agosto y “No Country for Old Men” (2007) el 31 de agosto.

Para finalizar las Paramount+ Movie Nights se proyectará “Galaxy Quest” (1999) el 7 de septiembre y, por último, “Shakespeare in Love” (1998) el 14 de septiembre.

Los espacios del Bryant Park se convertirán en un cine al aire libre. Crédito: Paramount+ Movie Nights | Cortesía

Esta actividad de verano en la ciudad de Nueva York es patrocinada por Paramount+. En el comunicado donde compartieron la programación de este año, Dan Biederman, presidente de Bryant Park Corporation, dijo: “Cada año vemos cuánto disfruta la gente reuniéndose con amigos para ver una película bajo las estrellas. Nos encanta que nuestro ciclo de cine se haya convertido en una actividad imprescindible del verano para tantos”.

Cada proyección comenzará a las 8:00 pm, aunque lo que se le recomienda a los interesados es que lleguen a partir de las 5:00 pm para poder ir ocupando el área de picnic.

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