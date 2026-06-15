Cómo puedes saber cuándo Costco rebaja los productos que no logra vender

Costco se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan ahorrar dinero gracias a sus compras al mayoreo y descuentos constantes. Sin embargo, algunos consumidores llevan esa estrategia un paso más allá y estudian los patrones de inventario para intentar encontrar las mejores ofertas antes que nadie.

A lo largo de los años han surgido sitios web, blogs y foros dedicados exclusivamente a identificar cuándo la cadena reduce los precios de mercancía que no se ha vendido.

Una de las teorías más populares sostiene que Costco realiza rebajas importantes el último lunes de cada mes, una práctica que algunos compradores han bautizado como ‘Markdown Monday’ o ‘Lunes de Rebajas’.

No obstante, empleados de la compañía han puesto en duda esa supuesta regla. En Reddit, un trabajador con casi tres décadas en la empresa aseguró: “Soy empleado desde hace 29 años y nunca he escuchado hablar del ‘Markdown Monday’”.

Otros trabajadores explicaron que las reducciones de precio se realizan conforme a las necesidades de cada sucursal y del inventario disponible, por lo que no existe un día específico garantizado para encontrar descuentos.

La situación se complica aún más porque cada tienda maneja sus productos de liquidación de manera distinta.

Algunas sucursales cuentan con secciones específicas para mercancía rebajada, mientras que otras distribuyen estos artículos en diferentes áreas de la tienda.

Por ello, los expertos en ahorro recomiendan enfocarse menos en un día concreto y más en ciertas señales que Costco utiliza para identificar productos en liquidación.

Uno de los consejos más repetidos entre los compradores frecuentes es acudir a la tienda temprano.

Según reportes de cazadores de ofertas, muchas de las rebajas espontáneas suelen aplicarse durante las primeras horas del día, aumentando las posibilidades de encontrar descuentos en electrodomésticos, alimentos no perecederos e incluso productos frescos.

Además, algunos clientes recomiendan conversar con los gerentes o supervisores de cada sucursal para conocer cómo manejan localmente las reducciones de inventario, ya que algunos establecimientos desarrollan patrones propios que pueden repetirse con cierta frecuencia.

Otra pista clave está en las etiquetas de precio. Costco utiliza un sistema interno que muchos compradores consideran una especie de lenguaje secreto para identificar oportunidades de ahorro.

Los precios que terminan en .97 suelen indicar que un artículo está siendo liquidado y que probablemente no volverá a surtirse una vez agotadas las existencias.

En otras palabras, se trata de mercancía que la tienda busca vender rápidamente.

También existe una señal conocida entre los clientes como la ‘estrella de la muerte’ o ‘death star’. Se trata de un pequeño asterisco ubicado en la esquina superior derecha de la etiqueta del precio.

Cuando aparece este símbolo, generalmente significa que el producto será retirado definitivamente del inventario, ya sea porque es un artículo de temporada o porque ha sido descontinuado por la empresa.

Por ello, quienes buscan las mejores ofertas suelen combinar varias estrategias: visitar Costco durante las primeras horas del día, revisar cuidadosamente las etiquetas terminadas en .97 y estar atentos a la presencia del asterisco en los carteles de precios.

Según los compradores más experimentados, ese conjunto de señales ofrece muchas más probabilidades de encontrar verdaderas gangas que intentar adivinar un supuesto día universal de descuentos.

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