Los 10 empleos mejor pagados de Costco

Costco no solo es conocido por sus productos al mayoreo y sus populares áreas de comida. Dentro de la compañía también existen puestos que ofrecen salarios muy competitivos, algunos de ellos con ingresos de seis cifras al año e incluso oportunidades para trabajadores que no cuentan con un título universitario.

Todas las tarifas salariales que presentamos a continuación provienen de ofertas de empleo publicadas en Indeed, de acuerdo con Finance Buzz.

1. Farmacéutico de planta

El puesto mejor pagado de la lista corresponde a los farmacéuticos que trabajan en las farmacias de Costco.

Además de surtir recetas médicas y orientar a los pacientes sobre medicamentos, estos profesionales perciben un salario promedio de $177,718 al año, equivalente a aproximadamente $78.75 por hora.

2. Administrador de bases de datos

Los administradores de bases de datos se encargan de supervisar cambios en sistemas informáticos, además de realizar tareas de programación, pruebas y resolución de problemas tecnológicos.

En Costco, este puesto puede generar alrededor de $129,904 anuales.

3. Arquitecto de negocios

Este profesional diseña estrategias para mejorar la eficiencia y flexibilidad de la empresa, sirviendo como enlace entre los objetivos corporativos y su ejecución operativa.

El salario promedio para este cargo ronda los $100,904 al año.

4. Administrador de sistemas

Los administradores de sistemas son responsables de configurar y mantener servidores, crear cuentas de usuarios, recuperar accesos y garantizar la seguridad de la información.

Quienes ocupan esta posición en Costco perciben aproximadamente $95,958 anuales.

5. Contador senior

Los contadores senior elaboran estados financieros mensuales, trimestrales y anuales, además de realizar análisis financieros y preparar declaraciones fiscales.

Su salario promedio alcanza los $92,909 al año, equivalente a unos $46.45 por hora.

6. Gerente de delicatessen (Deli Manager)

Este puesto supervisa áreas clave como el inventario de carnes, alimentos preparados y los populares pollos rostizados de Costco.

Los gerentes de delicatessen pueden ganar alrededor de $30.09 por hora, lo que representa aproximadamente $90,465 anuales en una jornada de tiempo completo.

7. Descargador de mercancía (Unloader)

Uno de los puestos mejor pagados que no requiere un título universitario es el de descargador de mercancía.

Estos empleados trabajan en almacenes y centros de distribución movilizando productos pesados y descargando mercancía.

El salario promedio es de $38.53 por hora, equivalente a cerca de $89,933 al año.

8. Gerente de ventas

Los gerentes de ventas tienen la responsabilidad de formar equipos, contratar personal, establecer metas comerciales y supervisar el cumplimiento de objetivos.

En Costco, este cargo ofrece ingresos promedio de $81,259 anuales.

9. Gerente del área de alimentos (Food Court Manager)

Las áreas de comida son una de las secciones más visitadas por los socios de Costco, y los gerentes son los encargados de coordinar operaciones, personal y servicio al cliente.

El salario promedio para este puesto es de aproximadamente $26.87 por hora, o cerca de $53,741 al año.

10. Óptico licenciado

Los ópticos licenciados ayudan a los clientes con la adaptación de lentes graduados y lentes de contacto, además de responder preguntas relacionadas con la salud visual.

Las vacantes publicadas para este puesto muestran salarios cercanos a $29.57 por hora, equivalentes a unos $53,129 anuales.

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