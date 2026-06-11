10 formas en que desperdicias dinero al comprar en Walmart

Walmart es una de las cadenas minoristas más populares de Estados Unidos gracias a sus precios competitivos y amplia variedad de productos. Sin embargo, muchos compradores pasan por alto herramientas, programas y estrategias que podrían ayudarles a gastar menos en cada visita.

Desde ignorar marcas propias hasta no aprovechar descuentos ocultos o beneficios digitales, estos son 10 errores frecuentes que pueden hacer que termines pagando más de lo necesario al comprar en Walmart.

1. Ignorar las marcas propias de Walmart

Uno de los errores más comunes es optar siempre por marcas reconocidas sin comparar precios con las alternativas de Walmart.

La cadena comercializa líneas como Great Value para alimentos y Equate para productos de salud, suplementos y artículos de cuidado personal.

En muchos casos ofrecen características similares a las marcas tradicionales, pero a un costo considerablemente menor.

2. No aprovechar las ventajas de la aplicación móvil

La app de Walmart permite localizar ofertas, promociones y productos en liquidación de manera rápida.

Además, quienes realizan compras de al menos $35 pueden acceder a envío gratuito en dos días para productos elegibles.

La aplicación también incluye mapas de las tiendas para localizar artículos sin perder tiempo recorriendo los pasillos.

3. No solicitar igualación de precios

Muchos consumidores desconocen que Walmart puede igualar el precio de determinados productos cuando estos se encuentran más baratos en otros comercios participantes.

Dependiendo del artículo y su elegibilidad, la empresa puede ajustar el precio tomando como referencia ofertas de minoristas como Amazon, Target o Best Buy. Aunque requiere comparar precios previamente, el ahorro puede ser significativo.

4. Olvidar la caja de bienvenida para bebés

Las futuras madres y padres que crean un registro de regalos para bebé en Walmart pueden acceder a una caja de bienvenida gratuita.

Además de aprovechar productos para recién nacidos y marcas económicas como Parent’s Choice, los usuarios registrados pueden recibir muestras y artículos promocionales para el nuevo integrante de la familia.

5. No revisar los precios en Walmart.com

En ocasiones, un mismo producto tiene un precio más bajo en Walmart.com que en la tienda física.

Cuando el artículo está disponible localmente, los clientes pueden comprarlo en línea y seleccionar la opción de recogerlo en la sucursal, obteniendo el precio más bajo sin pagar envío.

6. Pasar por alto los productos rebajados por fecha próxima de venta

Algunas tiendas Walmart reducen el precio de carnes y otros productos perecederos cuando se acerca la fecha de consumo recomendada.

La práctica varía según la ubicación, por lo que los compradores pueden preguntar en qué días y horarios suelen aplicarse estos descuentos.

Los productos pueden congelarse o consumirse poco después de la compra para aprovechar el ahorro.

7. No transferir las recetas médicas a Walmart

Quienes utilizan medicamentos de forma regular podrían reducir gastos trasladando sus recetas a las farmacias de Walmart.

Muchos medicamentos genéricos tienen precios competitivos, y los clientes pueden consultar por teléfono los costos disponibles antes de realizar el cambio.

8. No visitar la sección de liquidaciones

Numerosas sucursales cuentan con pasillos dedicados exclusivamente a productos en liquidación, además de rebajas distribuidas por toda la tienda.

Los compradores deben prestar atención a las etiquetas amarillas. En algunos casos, cuando el precio termina en ‘0’, suele indicar que se trata de la rebaja final y probablemente el precio más bajo disponible.

9. No considerar una membresía Walmart+

Mientras muchos consumidores conocen Amazon Prime, Walmart ofrece su propio programa de suscripción llamado Walmart+.

Por $12.95 al mes, los miembros reciben beneficios como envíos gratuitos sin monto mínimo de compra, acceso a Paramount+, descuentos en combustible en estaciones participantes y acceso anticipado a ciertos lanzamientos de productos y promociones especiales como Black Friday.

10. No intercambiar dispositivos electrónicos usados

Antes de comprar un teléfono, consola de videojuegos o asistente inteligente nuevo, los clientes pueden aprovechar el programa de intercambio de electrónicos de Walmart.

La compañía ofrece una evaluación del dispositivo y, si es aceptado, proporciona una tarjeta electrónica de regalo de Walmart que puede utilizarse en futuras compras. El envío se realiza mediante una etiqueta prepagada.

Pequeños hábitos que pueden generar grandes ahorros

Aunque muchas de estas estrategias parecen sencillas, aplicarlas de forma constante puede representar una diferencia importante en el presupuesto anual de los consumidores.

Comparar precios, utilizar las herramientas digitales de la empresa y aprovechar programas poco conocidos son algunas de las formas más efectivas de sacar el máximo provecho a las compras en Walmart y evitar gastar dinero de más.

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