Kim Kardashian y su familia celebraron el triunfo de Lewis Hamilton en la F1

La empresaria Kim Kardashian celebró el triunfo de su novio, el piloto Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña el pasado domingo. Aunque la personalidad de televisión no estuvo presente en la competencia, celebró el primer lugar del piloto de Ferrari con quien está saliendo desde hace poco.

A través de sus historias de Instagram, Kim Kardashian compartió una foto de Hamilton en el auto mientras era felicitado por su equipo. La socialité acompañó la imagen con un emoji de trofeo dorado y un corazón rojo como muestra de apoyo.

Aunque Kim no pudo asistir a esta competencia, demostró que estaba atenta a la participación de su novio, quien logró su primer triunfo oficial con la escudería Ferrari.

Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Barcelona-Cataluña el pasado domingo. Crédito: Fatima Shbair | AP

Además de Kim, su hermana Khloé Kardashian celebró el triunfo de Hamilton con una serie de fotografías que compartió en sus historias de Instagram. La también empresaria compartió imágenes de la hija de Kim, Chicago West, de 8 años, y de su propia hija, True Thompson, también de 8 años, mientras seguían la transmisión televisiva.

El domingo 7 de junio se celebró el Gran Premio de Mónaco, en el cual Lewis Hamilton obtuvo el segundo lugar de la competencia. Kim Kardashian asistió a ese evento para acompañar a su novio, debutando públicamente como pareja en un evento oficial. La dueña de Skims lució un vestido Gucci y en las imágenes captadas tras el triunfo se vio a la empresaria aplaudiendo a Hamilton con una sonrisa mientras este celebraba desde el podio.

El piloto tuvo un gesto romántico con Kim Kardashian al lanzarle un beso desde el podio y luego, en la rueda de prensa, reconoció el apoyo que le ha brindado Kim Kardashian en su carrera.

“Es increíble tenerla aquí este fin de semana y contar con su apoyo. Pero, ya saben, con mis amigos, una asistencia increíble, en general, la gente. Es maravilloso tener buena gente a tu alrededor y que te apoyen, y ella lo hace por mí todos los días”, declaró Hamilton tras la competencia.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton avivaron rumores de romance en enero y en febrero fueron vistos disfrutando de un fin de semana en Reino Unido, luego viajaron a París y también fueron captados disfrutando de las playas de Malibú.

Días antes del viaje, Kardashian confirmó su romance en Instagram, publicando una foto y un video con Hamilton mientras daban un paseo en bicicleta juntos.

Kim Kardashian comparte cuatro hijos con el rapero Kanye West, con quien estuvo casada durante siete años.

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