Virgil van Dijk arremete contra pausas de hidratación del Mundial 2026: “Es por publicidad”

La introducción de las pausas obligatorias de hidratación en el Mundial 2026 ha desatado un encendido debate. El capitán de la selección de los Países Bajos, Virgil van Dijk, ha sido el último en alzar la voz con firmeza tras el agónico empate 2-2 de la Oranje frente a Japón en el AT&T Stadium.

El central de 34 años no ocultó su escepticismo ante la aplicación sistemática de estos parones, especialmente en escenarios donde las condiciones climáticas están controladas. Al ser consultado sobre la necesidad de detener el juego en un estadio completamente climatizado como el de Arlington, el zaguero del Liverpool tiró de ironía y puso el foco en las interrupciones televisivas.

“Las pausas para hidratarse son un poco interesantes… He estado viendo casi todos los partidos hasta hoy, y cada vez que voy a publicidad es un poco… No es que me guste mucho. Creo que para los espectadores neutrales en la televisión tampoco es lo ideal”, confesó Van Dijk entre risas.

“Si hace mucho calor, obviamente sería bueno ponerlos. Pero creo que hay que verlo en cada juego por separado, en mi opinión. Pero creo que ya he dicho suficiente sobre eso”, sentenció de forma tajante.

La medida de otorgar descansos de tres minutos en cada tiempo fue aprobada por el máximo organismo del fútbol tras las extremas temperaturas registradas en el renovado Mundial de Clubes del año pasado.

Sin embargo, las críticas arreciaron luego de que la propia FIFA diera luz verde en marzo para que las cadenas de televisión emitieran anuncios comerciales durante estas ventanas, alimentando las sospechas de que el bienestar del jugador ha pasado a un segundo plano.

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