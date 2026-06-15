Regalarán 4,500 boletos para el Mundial: ¿quiénes califican?

Miles de aficionados tendrán la oportunidad de asistir gratis a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a una iniciativa dirigida a veteranos, militares en servicio activo y socorristas de Estados Unidos.

El programa contempla la distribución de 4,500 entradas en las 11 ciudades estadounidenses que albergarán encuentros del torneo.

La iniciativa es resultado de una alianza entre Bank of America, FIFA y la organización Veterans Tickets Foundation (Vet Tix), que destinaron en conjunto $2.25 millones para financiar la entrega de boletos a quienes han servido en las fuerzas armadas o trabajan en labores de emergencia.

Los boletos gratuitos estarán disponibles para partidos de todas las fases del Mundial, desde la etapa de grupos hasta la gran final.

Además, se reservarán 250 entradas específicamente para los encuentros de la selección masculina de Estados Unidos, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

Las ciudades incluidas en el programa son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle, todas sedes oficiales de la Copa Mundial 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la importancia de la iniciativa y señaló: “Mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario durante este histórico torneo, estamos orgullosos de trabajar junto a Bank of America, patrocinador bancario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y Vet Tix para ayudar a garantizar que los veteranos y las familias militares de todo el país puedan formar parte del mayor torneo deportivo global de la historia”.

Por su parte, Larry Di Rita, responsable de Política Pública Global de Bank of America y presidente de la institución en el área de Washington D.C., afirmó: “Nos sentimos honrados de trabajar con Vet Tix para brindar esta oportunidad única en la vida a las personas que han sacrificado y servido a nuestro país“.

El fundador y director ejecutivo de Vet Tix, el veterano de la Marina estadounidense Michael A. Focareto III, también resaltó el impacto del programa.

“Es una oportunidad para crear recuerdos familiares inolvidables y honrar a quienes continúan sirviendo a nuestra nación y comunidades todos los días”, dijo Focareto III.

¿Quiénes pueden solicitar los boletos?

Los veteranos y miembros activos de las Fuerzas Armadas deberán registrarse en la plataforma Vet Tix.

En tanto, los socorristas actuales o retirados –incluyendo policías, bomberos, personal de emergencias médicas, enfermeros registrados y operadores del 911– deberán inscribirse a través de 1st Tix.

La elegibilidad de los participantes será verificada mediante el sistema ID.me. Una vez que los boletos estén disponibles, los usuarios registrados recibirán una notificación para poder reclamarlos.

La colaboración entre FIFA y Vet Tix ya había generado resultados importantes anteriormente.

Durante el Mundial de Clubes de 2025 se distribuyeron más de 53,000 entradas gratuitas a militares, veteranos y sus familias en Estados Unidos.

La iniciativa llega en medio de las críticas por el elevado costo de asistir al Mundial. Según reportes citados por The U.S. Sun, algunos aficionados denunciaron recientemente que el sistema de precios dinámicos elevó ciertas entradas hasta alrededor de $32,970.

Para quienes no califiquen para los boletos gratuitos, todavía hay entradas disponibles para varios encuentros.

Por ejemplo, en Seattle, los boletos más económicos para el partido entre Bosnia y Herzegovina y Qatar rondan los $224, mientras que las entradas para el encuentro entre Estados Unidos y Australia comienzan cerca de $1,220.

Con este programa, los organizadores buscan que miles de personas que han servido a sus comunidades y al país tengan la oportunidad de vivir de cerca uno de los eventos deportivos más importantes del planeta sin tener que asumir el alto costo de las entradas.

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