Melón en verano: 2 trucos para elegir el más dulce y jugoso

Las autoridades de Nueva York advierten que el verano pudiera manifestarse con un calor inclemente como nunca antes se había visto. Por lo que es importante mantener una buena hidratación, no solamente bebiendo agua y consumiendo aquellos alimentos que nos aporten electrolitos, sino también frutas como la sandía o el melón, que tienen más del 90% de composición de agua.

Con la llegada del verano, los estadounidenses se inclinan por frutas de temporada, entre ellas el melón. En esta entrega te explicamos cómo elegir un melón maduro, jugoso y muy dulce.

El melón cantalupo, es una opción deliciosa para mantenerse hidratados, por su perfil rico en vitamina A, luteína y zeaxantina. Es una fruta versátil que puede consumirse a bocados, en snacks, en ensaladas de frutas o en licuados.

Una de las características y señales primordiales que debe tener una fruta es que su superficie se encuentre en buen estado. Esto quiere decir que no tenga grietas, hendiduras o magulladuras, lo que va a garantizar que el alimento esté óptimo.

Otra de las señales que hay que tener en cuenta es que la fruta haya completado su ciclo de maduración, y eso se evidencia con algunos detalles que destacan los expertos, como la corteza.

1. El mito del melón macho y melón hembra

A la hora de elegir un melón dulce y jugoso, hay que fijarse en las rayitas en la piel de la fruta, llamadas escriturado.

Haciendo eco de la sabiduría popular y de los consejos compartidos en el canal de la comunidad valenciana Locos por la Paella, existe la creencia de que hay dos formas de reconocer un “melón hembra”: en sus extremos se forman unas rayitas circulares que sirven como un indicativo de que está muy dulce. Mientras tanto, el “melón macho” tiene rayitas que van de una punta a la otra punta.

2. La mancha amarilla

La mancha de suelo o “cama” del melón debe lucir un tono amarillo limón para garantizar que la fruta alcanzó su punto de madurez óptimo. Crédito: Shutterstock

Como sucede con la sandía, para saber si un melón es de buena calidad hay que fijarse en la parte que apoya en la tierra (la “cama”) y en su color:

Verde: El melón está verde y no tendrá sabor.

El melón está verde y no tendrá sabor. Amarillo limón: El melón estará en su punto de madurez y será dulce.

El melón estará en su y será dulce. Amarillo intenso o muy oscuro: El melón ya estará pasado.

Cuando encontramos un melón con las rayitas circulares y, además, con la llamada mancha de suelo de un color amarillo limón, son señales definitivas de que estamos en presencia de un melón maduro, dulce y jugoso.

Por su parte, la dietista registrada en Nueva York y coautora de “Sugar Shock” Samantha Cassetty, explica a Today la importancia de consumir frutas durante el verano.

“El verano es la temporada alta para muchas frutas, lo que significa que están en su punto más sabroso, más nutritivo y, a menudo, más asequible”, destaca.

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