Qué frutas no debes guardar juntas: maduran más rápido y se echan a perder

Guardar todas las frutas en el mismo frutero parece práctico, pero puede hacer que algunas maduren demasiado rápido y terminen blandas, oscuras o echadas a perder antes de tiempo.

La razón está en el etileno, un gas natural que producen ciertas frutas durante su maduración. No es peligroso, pero sí puede acelerar el proceso en otros alimentos cercanos. Por eso, separar algunas frutas puede ayudar a que duren más y reducir el desperdicio en casa.

Las frutas que más aceleran la maduración

Algunas frutas liberan más etileno que otras. Entre las más comunes están:

Bananas

Manzanas

Peras

Aguacates

Duraznos

Ciruelas

Kiwis

Mangos

Tomates

Estas frutas no siempre deben ir juntas, especialmente si ya están maduras. Si se guardan en el mismo recipiente o cajón, pueden acelerar la maduración del resto y hacer que se deterioren antes.

La Universidad de Maryland explica que el etileno cumple un papel clave en la maduración de muchas frutas y que su producción continúa después de la cosecha, lo que puede reducir su vida útil si no se almacenan bien.

Qué frutas conviene separar

Una regla simple: no guardes bananas, manzanas o aguacates maduros junto a frutas delicadas. Por ejemplo, conviene separar:

Bananas de manzanas.

Manzanas de peras maduras.

Aguacates maduros de mangos o kiwis.

Duraznos y ciruelas de otras frutas blandas.

Tomates de frutas que ya estén listas para comer.

No hace falta complicarse demasiado. Basta con usar recipientes separados, distintos cajones del refrigerador o dejar algunas frutas fuera y otras dentro, según su punto de maduración.

Cuándo sí puedes juntarlas

Hay una excepción útil: si quieres que una fruta madure más rápido, puedes aprovechar este efecto. Por ejemplo, un aguacate duro puede madurar antes si lo colocas cerca de una banana o una manzana dentro de una bolsa de papel.

Pero una vez que la fruta está lista para comer, lo mejor es separarla o llevarla al refrigerador para frenar el proceso.

El truco más simple para que duren más

El mejor consejo es revisar las frutas cada día y separar las que ya están maduras. Una banana muy madura, una manzana golpeada o un durazno blando pueden acelerar el deterioro del resto.

También conviene evitar bolsas cerradas de plástico, porque atrapan humedad y gas, dos factores que favorecen que las frutas se dañen antes.

En pocas palabras: si quieres que duren más, no guardes todo junto. Separar bananas, manzanas, aguacates y frutas muy maduras puede hacer una diferencia real en la cocina.

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