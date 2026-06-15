Mundial 2026: resultados del 14 de junio y agenda de partidos para hoy 15

La jornada del 14 de junio ha sido hasta ahora la más emocionante de lo que va del Mundial 2026. De los cuatro encuentros, dos terminaron en goleada y dos en empate.

Este 15 de junio, la agenda vuelve a cargarse con debuts interesantes donde un paso en falso puede hacer tambalear los planes de clasificación de las selecciones.

En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.

Resultados del Mundial 2026 – 14 de junio

Estos fueron los cuatro partidos oficiales disputados ayer, todos correspondientes a la fecha 1 de los grupos E y F.

Grupo E

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Amad Diallo (Costa de Marfil)

Alemania 7–1 Curazao

Félix Nmecha (Alemania)

Líbano Comenecia (Curazao)

Nico Schlotterbeck (Alemania)

Kai Havertz (Alemania)

Musiala (Alemania)

Nathaniel Brown (Alemania)

Deniz Undav (Alemania)

Kai Havertz (Alemania)

Grupo F

Países Bajos 2-2 Japón

Virgil van Dijk (Países Bajos)

Crysencio Summerville (Países Bajos)

Keito Nakamura (Japón)

Daichi Kamada (Japón)

Suecia 5–1 Túnez

Yasin Ayari (Suecia)

Alexander Isak (Suecia)

Omar Rekik (Túnez)

Viktor Gyökeres (Suecia)

Mattias Svanberg (Suecia)

Yasin Ayari (Suecia)

Partidos del Mundial 2026 – Hoy 15 de junio

Cuatro partidos oficiales, correspondientes a la Fecha 1 de los grupos G y H.

Grupo H

España vs. Cabo Verde

Hora: 12:00 ET / 9:00 PT

Sede: Mercedes‑Benz Stadium (Atlanta)

Arabia Saudita vs. Uruguay

Hora: 6:00 PM ET / 3:00 PM PT

Sede: Hard Rock Stadium (Miami)

Grupo G

Bélgica vs. Egipto

Hora: 3:00 PM ET / 12:00 PM PT

Sede: Lumen Field (Seattle)

Irán vs. Nueva Zelanda

Hora: 9:00 PM ET / 6:00 PM PT

Sede: SoFi Stadium (Inglewood, Los Ángeles)

Sigue leyendo:

· Curazao anota el primer gol de su historia en un Mundial ante Alemania y lo celebra como John Cena

· Suecia conectó un 4-1 a Túnez y muestra los dientes en el Mundial 2026

· Ecuador cae ante Costa de Marfil con un gol en el minuto 90