Peleador Josh Hokit lanza insultos hacia Michelle Obama en plena velada de UFC en la Casa Blanca

Los jardines de la Casa Blanca se transformaron este domingo en una inédita arena de combate para albergar la celebración del 80º cumpleaños del presidente Donald Trump.

Lo que debía ser una festividad institucional derivó en un histórico y polémico evento de la UFC que combinó el espectáculo de las artes marciales mixtas, la caída de uno de los grandes campeones del momento, como lo es Ilia Topuria, y discursos que encendieron la controversia política en el corazón de la capital estadounidense.

El ataque a Michelle Obama

Más allá de la sangre en el ring, el plano político y social se vio sacudido por las declaraciones del peleador estadounidense Josh Hokit. Tras imponerse a Derrick Lewis, Hokit tomó el micrófono oficial de la transmisión para lanzar una arenga que generó tanto ovaciones como un profundo desconcierto entre la audiencia.

“Y por último… Michelle Obama es un hombre. ¿Tengo razón, Estados Unidos?”, gritó Hokit antes de abandonar el octágono.

El polémico comentario de Hokit resucitó una vieja teoría conspirativa tránsfoba que persigue a la ex primera dama desde el año 2008. Dicha narrativa, carente de cualquier base real y desmentida reiteradamente en los últimos años, cobró especial fuerza en el año 2014 a raíz de unas polémicas declaraciones de la fallecida comediante Joan Rivers en Nueva York.

La velada estuvo rodeada de una iconografía poco habitual para el protocolo de Washington. Entre los fervorosos seguidores del mandatario republicano no solo se celebraron los combates, sino que incluso se llegaron a escuchar cánticos entre los asistentes en favor de anexionar a Canadá como el estado número 51 de la Unión.

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