Murió a los 45 años Jay Silva, expeleador de UFC

El mundo de las artes marciales mixtas está de luto. El pasado domingo falleció a los 45 años el expeleador de UFC Jay Silva. Hasta el momento no se conocen las causas de la muerte.

Su muerte se produjo una semana después de cumplir 45 años, según informó la promotora polaca de MMA FAME.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento del luchador de la FAME Jay Silva. A través de sus actuaciones, Jay trajo una gran sonrisa, energía positiva y la profesionalidad de un verdadero atleta”, escribió FAME MMA en las redes sociales.

“Él siempre será parte de la historia de nuestra federación. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos, familiares y amigos de Jay”, añadieron.

Jay Silva nació en Angola, pero residía en Los Ángeles. Tuvo una carrera de casi dos décadas en las artes marciales mixtas. Pasó por UFC, Bellator, MFC, KSW, Tachi Palace Fights y, en sus últimos años, por el circuito europeo de FAME MMA.

Silva tuvo dos apariciones en la UFC. Primero ante CB Dollaway en UFC Fight Night 19 (2009) y luego frente a Chris Leben en UFC Fight Night 20 (2010). En ambas ocasiones cayó por decisión.

Su interés por las artes marciales mixtas nació en Nueva York, cuando trabajaba como portero en un club nocturno y vio la primera temporada de ‘The Ultimate Fighter’ en 2005.

Aun así, no dio el salto al entrenamiento profesional hasta 2007, cuando la leyenda Quinton “Rampage” Jackson lo convenció de mudarse a California para dedicarse de lleno al deporte.

Originario de Luanda, Angola, construyó la mayor parte de su carrera en el circuito de jaulas, con pasos por Superior Cage Combat, Bellator y eventos de kickboxing. Cerró su trayectoria con un récord de 12-14-1.

En 2012 ganó el apodo de “The Spider Killer” tras vencer a Kendall “Da Spyder” Grove en Superior Cage Combat 4.

Su combate más reciente fue en abril de 2025, cuando enfrentó a Denis Labryga en FAME 25, realizado en Czestochowa, Polonia. Silva perdió por decisión unánime.



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