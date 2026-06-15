Túnez despide a su entrenador en pleno Mundial 2026 tras goleada 5-1 ante Suecia

Un hecho pocas veces visto se ha dado en este Mundial 2026. Este lunes, horas después de ser goleada ante Suecia 5-1 en el Estadio BBVA de Monterrey en México, la Federación Tunecina de Fútbol decidió despedir a su entrenador Sabri Lamouchi.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE y reportes de medios tunecinos, la humillación de Suecia fue la gota que colmó el vaso y llevó a los directivos a tomar la decisión de despedir a Lamouchi.

#ÚLTIMAHORA | Túnez despide al técnico Sabri Lamouchi después de perder 1-5 contra Suecia.#Mundial2026 pic.twitter.com/XV47qvg47g — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 15, 2026

Una Suecia que parecía jugar a media máquina superó con goles de Yasin Ayari (2), Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg. El descuento de Omar Rekik apenas maquilló una actuación paupérrima.

Se trató de la tercera gran goleada del Mundial 2026 después del 4-1 de Estados Unidos a Paraguay y el 7-1 de Alemania a Curazao. Tras el encuentro, Lamouchi reconoció el pobre rendimiento de su equipo.

“Teníamos absolutamente todo para hacer un buen partido con un buen ambiente y, lamentablemente, fallamos completamente en nuestro desempeño”, declaró.

“Es una derrota muy dura. Entrar en la competición con una derrota tan pesada tiene un impacto”, admitió.

Túnez se convirtió en la primera selección que cambia de entrenador durante el Mundial 2026. Lamouchi había asumido el cargo apenas el 14 de enero de 2026, reemplazando a Sami Trabelsi.

Seis meses después, se despide con apenas cinco partidos, una victoria, un empate y tres derrotas, además de 11 goles recibidos y solo dos anotaciones a favor.

De acuerdo con los reportes, suenan nombres como Anis Boujelbene, actual seleccionador Sub-23, Mondher Kebaier y el exinternacional Wahbi Khazri; aparecen entre las opciones para dirigir al equipo durante el resto de la Copa del Mundo.

Túnez ya despidió a un entrenador durante un Mundial

Túnez ya había despedido a un entrenador en plena Copa del Mundo. Ocurrió durante el Mundial de Francia 1998, cuando la federación decidió cesar a Henryk Kasperczak después de las derrotas ante Inglaterra y Colombia en la fase de grupos.

Ahora, 28 años después, la historia vuelve a repetirse, pero con matices. Kasperczak dirigió dos encuentros antes de ser despedido; Lamouchi perdió su puesto tras apenas un partido, convirtiéndose en uno de los ciclos más breves que se recuerden en una Copa Mundial.

Túnez todavía debe enfrentar a Japón en la segunda jornada del Grupo F y cerrará ante Países Bajos.



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