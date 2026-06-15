Oficial: El Real Madrid ficha a Marc Cucurella por seis temporadas

El Real Madrid protagonizó el primer gran bombazo del mercado de fichajes en pleno arranque del Mundial 2026. A través de un comunicado oficial emitido este lunes, el club blanco anunció el fichaje del lateral izquierdo español Marc Cucurella, quien quedará vinculado a la entidad madridista durante las próximas seis temporadas, concretamente hasta junio de 2032.

Aunque el Real Madrid no ha desvelado las cifras oficiales de la operación de forma explícita, diversas fuentes cercanas a las negociaciones apuntan a que el traspaso con el Chelsea inglés se ha cerrado en una horquilla de entre 50 y 60 millones de euros.

El fichaje de Cucurella marca el inicio de una ambiciosa reestructuración deportiva en Valdebebas tras confirmarse, apenas unos días antes, el sonado regreso del técnico portugués José Mourinho al banquillo merengue tras trece temporadas de ausencia.

Este movimiento responde además a las promesas realizadas por el presidente Florentino Pérez tras imponerse en los comicios presidenciales del pasado 7 de junio. Cucurella es solo la punta del iceberg de un proyecto galáctico que, según el propio mandatario, tiene en el radar nombres de la talla de Konaté, Dumfries y Bernardo Silva.

De La Masía a la gloria con ‘La Roja’

Nacido en Alella (Barcelona) en 1998, Cucurella cuenta con un currículum envidiable y una experiencia contrastada en la élite británica y española. Formado en las categorías inferiores del FC Barcelona (con el que llegó a debutar en el primer equipo y conquistar una Copa del Rey), el zaguero maduró su fútbol en las filas de la SD Eibar y el Getafe CF.

Su gran nivel en el Coliseum Alfonso Pérez llamó la atención de la Premier League, desembarcando primero en el Brighton en 2021 y, solo un año después, protagonizando un millonario traspaso al Chelsea por 65 millones de euros. En Stamford Bridge, y a pesar de la inestabilidad institucional de los Blues, el catalán cerró un ciclo brillante de cuatro temporadas firmando 163 partidos oficiales, 9 goles y 13 asistencias, además de levantar una Liga Conferencia y el pasado Mundial de Clubes.

A nivel internacional, Cucurella se ha consolidado como uno de los mejores defensores del continente. Suma 25 internacionalidades con España y fue pieza indispensable para Luis de la Fuente en la conquista de la Eurocopa 2024.

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