Pueblo de Nueva Jersey decide en una tensa votación si elimina los partidos de su gobierno

Los votantes del municipio de Millburn, al norte de Nueva Jersey, se presentarán a las urnas el martes para votar sobre el cambio de la forma de gobierno de la ciudad por primera vez desde su constitución como municipio hace 169 años.

La medida anularía los mandatos de los integrantes del comité municipal y todos los miembros serían reelegidos bajo nuevas reglas en noviembre. En especial, las elecciones municipales se volverían apartidistas y los candidatos podrían presentarse sin declarar su afiliación partidista junto a su nombre en la papeleta.

Los demócratas locales aseguran que la medida es un intento de la mayoría republicana por evitar una etiqueta partidista cada vez más tóxica e impopular.

“Creo que es una forma que tienen los candidatos republicanos de presentarse en noviembre sin revelar su afiliación partidista, o en futuras elecciones, en un momento en que estar asociado con este partido, el partido nacional, no es muy popular”, explicó Cheryl Desmaris, presidenta del Comité Demócrata de Millburn-Short Hills.

Los integrantes republicanos del comité rechazan la acusación y aseveran que su único interés es mejorar la presentación en el suburbio acomodado, informó Gothamist.

Después del resultado mejor esperado por el presidente Donald Trump en Nueva Jersey en las elecciones de 2024, los especialistas políticos consideran la posibilidad de que el estado se convirtiera en un estado clave en las elecciones. No obstante, desde ese momento, los índices de aprobación del mandatario se desplomaron del 50% al 32%.

La mencionada iniciativa ampliaría también el comité municipal de cinco a siete miembros y ampliaría el mandato de sus integrantes de tres a cuatro años.

Por su parte, el demócrata Michael Cohen, uno de los miembros del comité, indicó que el acalorado debate sobre la conveniencia de adoptar un sistema “no partidista” demuestra las deficiencias de dicha teoría.

“Este referéndum es esencialmente una elección no partidista”, señaló. “No hay ningún partido en la boleta electoral, y esta es la elección más virulenta que he visto en todo el tiempo que llevo aquí”.

Cohen, que es judío, aseguró haber recibido comentarios antisemitas en videos publicados en redes sociales en los que se manifiestan en contra del cambio de gobierno. Agrego que alguien llamó a la policía porque unas personas estaban repartiendo folletos en la estación de tren local en contra de dicho cambio.

La medida acortaría significativamente los mandatos de algunos integrantes. Si el municipio aprueba el cambio de gobierno, sus mandatos de tres años se reducirían a uno.

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