FIFA elimina la polémica “prohibición” de preguntas en español a futbolistas

La FIFA dio marcha atrás en la polémica “prohibición” de preguntas en español para los futbolistas durante el Mundial 2026. La medida revierte los episodios que involucraron a Vinícius Jr., Achraf Hakimi y Frenkie de Jong, a quienes se les impidió responder en español en conferencias previas a sus partidos.

De acuerdo con información de El País, en España, la FIFA no hará un anuncio formal, pero decidió habilitar el español tras el malestar generado en España y América Latina.

Considerando que se trata del idioma oficial en uno de los países anfitriones, México, y lo hablan 57 millones de personas en Estados Unidos.

Por este motivo, desde el pasado domingo, la aplicación de la FIFA volvió a incluir traducción al español y cada partido contó con un intérprete, algo que no ocurrió en los días previos.

Los oficiales de prensa ya recibieron la instrucción de permitir preguntas y respuestas en castellano. El torneo había arrancado con el protocolo habitual de la FIFA, que solo autoriza preguntas en inglés y en los idiomas de las dos selecciones en cada partido, salvo que una federación solicitara idiomas adicionales.

La polémica prohibición del español durante el Mundial 2026

Todo comenzó el pasado viernes en Nueva Jersey cuando el periodista mexicano Rodrigo Ornelas tomó el micrófono para dirigirse en español a Hakimi, previo al partido Brasil vs. Marruecos.

Fue entonces que el moderador de la FIFA interrumpió la pregunta y le recordó a la figura del Paris Saint-Germain que no podía responder en ese idioma, sino en árabe o francés.

El oficial también le dijo al periodista de Azteca Deportes que no estaban permitidas las preguntas en español.

En la misma previa del Marruecos vs. Brasil hubo otro episodio. Vinícius Jr. también quedó atrapado en la polémica.

El delantero pidió a un periodista español de DAZN que formulara su pregunta en castellano después de que este comenzara en inglés. “Creo que no puedo”, respondió el reportero, condicionado por las reglas de la organización.

Lejos de ser un hecho aislado, la situación se repitió horas más tarde en la previa del Holanda vs. Japón. Frenkie de Jong se convirtió en el tercer futbolista al que le impidieron responder en español en un Mundial que tiene a México como uno de sus anfitriones.

Aunque el jugador del FC Barcelona domina el inglés, dejó claro que no le incomodaba recibir la pregunta en castellano. Aun así, el delegado de la FIFA volvió a alegar problemas con la traducción.

¡OTRO CASO MÁS! ????



Frenkie DeJong es el tercer jugador que le prohíben contestar en español en un #Mundial que tiene a México como anfitrión… ? pic.twitter.com/XlpJea3Ohz — Claro Sports (@ClaroSports) June 14, 2026

En los partidos del pasado domingo: Alemania vs. Curazao, Países Bajos vs. Japón, Suecia vs. Túnez y Costa de Marfil vs. Ecuador: el español sí apareció entre los idiomas disponibles en la aplicación de la FIFA para los medios.



Sigue leyendo:

· Polémica en el Mundial 2026 ante “prohibición” de preguntas en español a futbolistas

· Los 6 partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Filadelfia

· Curazao anota el primer gol de su historia en un Mundial ante Alemania y lo celebra como John Cena