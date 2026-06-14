Salma Hayek expresa su emoción por haber sido parte de la inauguración del Mundial: “Fue el honor de mi vida”

La actriz mexicana Salma Hayek manifestó su emoción por haber sido parte de las celebraciones del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 que se realizó en Ciudad de México el pasado 12 de junio.

Hayek fue escogida por la como embajadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por esa razón, la actriz ofreció un discurso previo al desfile de banderas de países que forman parte de esta justa deportiva.

La actriz de Hollywood calificó ese momento como el mayor “honor de su vida” y destacó la energía que se vivió en el estadio durante la inauguración del mundial.

“Como orgullosa mexicana y gran fan del futbol, fue el honor de mi vida poder ser parte de las celebraciones del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 ayer en la Ciudad de México, rodeada de tantos devotos aficionados. La energía y el sentido de comunidad que se vivieron ayer son un recordatorio de que el futbol nos une a todos. Me siento muy afortunada y feliz de haber sido parte de este histórico evento. ¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA EL FÚTBOL!”, escribió la actriz.

Salma Hayek se fotografió con varios colegas como la cantante Belinda y la compositora Lila Downs. Además, estuvo acompañada de su esposo François-Henri Pinault.

La actriz apareció minutos antes del partido inaugural y ofreció un discurso ante las miles de personas que se encontraban en el estadio y los millones de espectadores que vieron la inauguración por streaming.

“El Mundial regresa a esta tierra, a este estadio y junto a Canadá y Estados Unidos le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026”, expresó Salma al inicio de su mensaje.

Para cerrar su discurso, Salma Hayek destacó la unidad del fútbol. “Los mexicanos estamos muy honrados de que sea aquí donde comience el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México!. ¡Y que viva el fútbol!”, agregó la actriz.

Salma Hayek se presentó en la inauguración luciendo un traje sastre rojo con una blusa Gucci, zapatos de tacón negros y su característica melena suelta.

Además de Salma Hayek, la inauguración contó con un show musical encabezado por la banda mexicana de rock Maná, la agrupación Los Ángeles Azules con la cantante mexicoespañola Belinda, el cantante venezolano Danny Ocean, el reguetonero colombiano J Balvin y la cantante colombiana Shakira, quien cerró el show interpretando la canción oficial del Mundial 2026 “Dai Dai” junto con Burna Boy.

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