“The Devil Wears Prada 2” recaudó $676 millones de dólares a nivel mundial

La película “The Devil Wears Prada 2” ha recaudado $676 millones de dólares en taquilla a nivel mundial tras su estreno el pasado 1 de mayo en cines de Estados Unidos.

Esta cifra se suma a la recaudación de la película original de 2004, que recaudó un total de $326 millones de dólares. La recaudación de más de mil millones de dólares representa un hito importante para dos películas, según reseña Variety.

Disney obtuvo una ganancia importante con las cifras de recaudación en taquilla, tomando en cuenta que invirtió $100 millones de dólares en la producción y $80 millones en la comercialización.

Durante el primer fin de semana de estreno, la secuela del éxito de 2004 obtuvo casi el triple de ganancias que su predecesora. “The Devir Wears Prada 2” recaudó $77 millones de dólares en Norteamérica y $233 millones de dólares a nivel mundial durante el fin de semana.

De la cifra de recaudación total desde su estreno hasta la fecha, $217 millones de dólares corresponden a Norteamérica y $458 millones de dólares en el extranjero, convirtiéndose en la cuarta película más taquillera en Estados Unidos, la tercera a nivel internacional y la cuarta a nivel mundial hasta la fecha.

“The Devil Wears Prada 2” reunió al elenco original conformado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Hathaway retoma su papel de Andy Sachs, la periodista que regresa a la revista Runway como editora de reportajes bajo la dirección de la todopoderosa editora en jefe, Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.

La cinta también contó con el regreso del director original David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna. Aunque generalmente las secuelas no suelen ser bien recibidas por el público, “The Devil Wears Prada 2” apostó por presentar una trama que sigue a los personajes 20 años después de la historia original. Los escritores también aportaron por la nostalgia, pero también por plasmar la historia en un contexto con problemas actuales.

“The Devil Wears Prada 2” se convirtió en una de las películas más esperadas durante la primera mitad de este 2026.

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