“The Devil Wears Prada” es blanco de críticas en Asia por “racismo”

Un clip promocional de la película “The Devil Wears Prada 2” causó indignación en Asia por considerar que la representación de un personaje asiático se realizó de manera racista y reforzando estereotipos sobre la comunidad asiática.

La esperada secuela cuenta con el regreso de los personajes originales como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Sin embargo, la polémica se generó por el personaje Jin Chao, interpretado por la actriz chino-estadounidense Helen J. Shen.

Todo comenzó cuando 20th Century Studios publicó un clip promocional de una escena de la película en la que aparece Chao, en su primera interacción con Andy Sachs, personaje interpretado por Anne Hathaway.

Tras conocerse el nombre del personaje, en Asia consideran que suena similar a un término históricamente racista utilizado en Occidente para burlarse de los chinos.

Según The Korea Herald , el periódico hongkonés Oriental Daily News describió la frase como “un insulto racista simbólico” utilizado históricamente en Occidente para “ridiculizar a los trabajadores inmigrantes chinos en el siglo XIX”. Además, señala que el nombre transmite “desprecio e incomodidad hacia los acentos y la entonación chinos”.

“Discriminación plagada de estereotipos: una mujer asiática torpe, con gafas y dificultades para comunicarse, que al conocerla por primera vez empieza a presumir inmediatamente de su título de Yale y su promedio de calificaciones”, escribió un usuario en X.

En el vídeo, Qin Zhou hace su primera aparición en pantalla luciendo una camisa de rayas abotonada y una falda a cuadros, y enumera su formación en Yale y su promedio de calificaciones.

“El atuendo del personaje resulta bastante peculiar en un contexto de moda. La forma en que presenta sus sobresalientes logros académicos de ‘Yale’ y su ‘promedio de 3.86’ como si fuera una ametralladora también fue interpretada por algunos como una forma de alimentar estereotipos sobre los asiáticos”, escribió El South China Morning Post, principal periódico en inglés de Hong Kong, sobre este tema.

Los productores de la secuela no se han pronunciado al respecto. A pesar de esta crítica, la secuela de la exitosa película de moda de 2006 tiene previsto su estreno mundial; está previsto para el 30 de abril.

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