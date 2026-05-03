“The Devil Wears Prada 2” lideró la taquilla durante su primer día en cartelera

Tras un año de filtración de imágenes del rodaje de “The Devil Wears Prada 2”, la secuela de una de las películas más icónicas de este siglo ha estrenado en salas de cine. Como era de esperarse, esta película está liderando los números en taquilla.

En su viernes de estreno, “The Devil Wears Prada 2” recaudó $32.5 millones de dólares en 4,150 salas de cine en Norteamérica. Lo que se espera es que al terminar el fin de semana termine con una recaudación de entre $75 millones de dólares y $90 millones de dólares.

Hasta ahora, en las redes sociales se han compartido buenos comentarios sobre la secuela, la cual llega justo 20 años después del estreno de su primera parte. “The Devil Wears Prada” es considerada un ícono de la cultura popular, por lo que se tenían dudas sobre cómo sería una segunda parte.

Lo positivo es que la secuela estuvo a cargo de su mismo director y guionista: David Frankel y Aline Brosh McKenna. También se logró reunir al elenco original: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Mientras que “The Devil Wears Prada 2” estrena liderando la taquilla, los números de “Michael” han caído y posicionan a la película biográfica en el segundo lugar de la lista. Se reporta que durante su segundo viernes en cartelera solo logró recaudar $14.4 millones de dólares en Estados Unidos.

El tercer lugar lo está ocupando “Super Mario Galaxy”.

Además de “The Devil Wears Prada 2”, las salas de cine recibieron este fin de semana la adaptación animada de “Animal Farm” (“Rebelión en la granja”), basada en la novela de George Orwell publicada en 1945. A esta película de Angel Studios no le fue bien en número y solo logró posicionarse en el puesto seis de la lista de películas más taquilleras.

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