Meryl Streep revela que rechazó inicialmente su papel en “The Devil Wears Prada”

La actriz Meryl Streep reveló que estuvo a punto de no interpretar a Miranda Priestly, su legendario personaje en la película de 2006 “The Devil Wears Prada”. En una entrevista en el programa “Today” junto al resto del elenco de la secuela de la película, que se estrena el 30 de abril en cines, Streep explicó que en un inicio rechazó el papel para negociar un pago mucho mayo que el que le ofrecieron en un inicio.

En la charla, Meryl Streep declaró que cuando leyó el guión de “The Devil Wears Prada” sabía que sería un éxito y debido a su amplia experiencia se sintió en la posición de negociar un pago mucho mayor, corriendo el riesgo de perder el papel si su petición era rechazada.

“Sabía que iba a ser un éxito. Leí el guion; era genial. Me llamaron, me hicieron una oferta y dije: ‘No. No lo voy a hacer’”, dijo la actriz en la entrevista, en la que estaba acompañada de otros miembros del elenco como Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Streep explicó que previó el éxito de la película y quería que le pagaran lo correspondiente al éxito que la cinta iba a tener. “Quería ver si podía duplicar mi pedido, y enseguida dijeron: ‘Claro’”, recordó.

Mery Streep señaló que no le importaba la posibilidad de no obtener el papel ya que estaba a punto de retirarse de la actuación en ese momento, cuando tenía 56 años.

“Tengo 56 años; ¡me tomó todo este tiempo comprender que podía hacerlo! Estaba segura. Estaba segura de que sería un éxito. Y sentía que me necesitaban. Y lo quería, pero si no querían hacerlo, no me importaba. Porque soy mayor; tengo 56 años y estaba lista para retirarme”.

Aunque tenía pensado retirarse, los años posteriores al estreno de “The Devil Wears Prada” estuvieron llenos de éxitos en su carrera. Su papel como la implacable directora de la revista Runway le valió una nominación al Oscar y ha sido uno de los papeles más emblemáticos de su carrera.

En 2012 ganó un Oscar por su papel en la película “La Dama de Hierro”, un relato biográfico sobre Margaret Thatcher, la primera mujer en ejercer como Primer Ministro en Gran Bretaña.

Ahora con 76 años y 20 años más de experiencia desde que aceptó el papel en “The Devil Wears Prada”, Streep vuelve a interpretar el papel de Miranda Priestly junto con el elenco original de la exitosa película de 2006.

La cinta estuvo a cargo del director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna. El elenco se completa con Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen y Conrad Ricamora.

“The Devil Wears Prada 2” se estrenará el 1 de mayo en las salas de cine de Estados Unidos. En Latinoamérica y el resto de los países se estrenará el 30 de abril.

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