Tiroteo en plena celebración de los Knicks en Brooklyn deja un padre de familia muerto

Las autoridades y los informes indican que un padre de cuatro hijos de Brooklyn fue asesinado a tiros en medio de una fiesta callejera de los Knicks minutos después de la histórica victoria del equipo local el fin de semana.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Emanuel Spencer, de 44 años, fue hallado con numerosas heridas de bala a pocos pasos de su casa en Lincoln Road, en Prospect Lefferts Garden, alrededor de las 11:40 de la noche del sábado.

Spencer fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico, donde posteriormente fue declarado muerto, de acuerdo con lo que informó la policía.

“Su día iba bien”, declaró el hermano menor de Spencer. “Todos estaban viendo el partido de baloncesto, relajándose”.

“Era una persona amable. Tranquilo. Un hombre de familia. Le gustaba pasar tiempo con sus hijas”, explicó el hermano. “Le encantaba todo. Le encantaban los deportes. Le encantaba la música”.

Una residente declaró que vio una muchedumbre de fanáticos eufóricos de los Knicks celebrando la victoria en las Finales de la NBA frente a su apartamento antes de que desatara el caos, informó New York Post.

“Escuché probablemente dos o tres disparos y luego a la multitud corriendo”, manifestó.

“Cuando estaba afuera, oí los fuegos artificiales, los disparos, agarré a mi hijo y entré a la casa… Había muchísima gente. No entiendo qué demonios pasó.”

Las imágenes del lugar captaron cinta policial alrededor de vasos de plástico abandonados y parrillas de barbacoas que quedaron de la fiesta callejera.

Fuentes consultadas señalaron que el padre de cuatro hijos contaba con varios antecedentes penales por robo y narcotráfico, incluyendo un arresto en marzo de 2024 por imprudencia temeraria.

Los vecinos describieron a Spencer como una persona tranquila, respetuosa y muy querida en el vecindario.

“Lo que sé es que un hombre al que amaba y respetaba ya no está aquí”, expresó Burnett Coburn, de 68 años. “Eso es doloroso”.

Cientos de personas que celebraban el título de la NBA de los Knicks en toda la ciudad de Nueva York destrozaron patrullas de la policía e incendiaron autobuses escolares y de la FIFA en Times Square, dejando 10 policías heridos y 63 personas arrestadas.

De acuerdo con el NYPD, un joven de 17 años recibió un disparo en el pie y cuatro personas fueron acuchilladas en medio del caos que se desató en la noche.

Hasta el momento no se han producido arrestos con relación al tiroteo y la investigación sigue en curso.

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