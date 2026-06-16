Acusan a cinco personas de preparar una masacre durante la velada UFC de Trump

Cinco personas fueron acusadas formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntamente planear un ataque contra el evento de la UFC celebrado el pasado domingo en la Casa Blanca durante las celebraciones por el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

La trama salió a la luz semanas antes del evento, cuando una mujer de Ohio alertó a las autoridades sobre el comportamiento de su hijo, Tycen Proper, de 19 años. La denuncia llevó a los investigadores a descubrir presuntas conversaciones y preparativos que derivaron en una pesquisa de alcance nacional.

Además de Proper, las autoridades identificaron como presuntos participantes a Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, arrestados en California; Daniel Kenely Eskridge, de Misuri; y Abraham Hermosillo Álvarez, residente en Nebraska.

Los fiscales afirman que Proper utilizó cerca de $3,000 dólares recibidos tras su graduación para adquirir armas, municiones y otros materiales vinculados al supuesto plan. A partir de ese hallazgo, los agentes rastrearon contactos que habrían involucrado a personas en varios estados.

La acusación sostiene que los sospechosos buscaban convertir una de las mayores concentraciones de público en la residencia presidencial en una escena de caos masivo.

El esquema, según los investigadores, consistía en provocar explosiones cerca de la Casa Blanca mediante drones cargados con explosivos y aprovechar la estampida resultante para atacar a los asistentes con equipos de francotiradores ubicados estratégicamente.

Trump entre los objetivos del grupo

Entre los objetivos analizados por el grupo figuraban personalidades consideradas de alto valor, incluido el propio mandatario estadounidense, de acuerdo con los documentos judiciales.

Según la investigación, los implicados comenzaron a comunicarse mediante TikTok antes de trasladar sus conversaciones a plataformas cifradas. Allí habrían creado grupos específicos para coordinar tareas relacionadas con drones, vigilancia y posiciones de tiro.

Los cargos no son iguales para todos los acusados. Proper enfrenta acusaciones federales relacionadas con conspiración contra Estados Unidos, mientras que los otros cuatro fueron imputados por conspiración para cometer asesinato.

El evento de la UFC finalmente se desarrolló el domingo bajo fuertes medidas de seguridad en los jardines de la Casa Blanca y reunió a miles de asistentes.

La advertencia del FBI

Más temprano este martes, el director del FBI, Kash Patel, informó sobre el despliegue a través de una publicación en la red social X.

“El 10 de junio, el FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley tuvieron conocimiento de una posible amenaza contra el evento UFC 250 en Washington D.C., la cual involucraba a personas ajenas a la región de la capital nacional“, escribió Patel.

El funcionario advirtió que la agencia está preparada para llevar a la justicia a quienes busquen atentar contra la vida de estadounidenses.

Sigue leyendo:

– Médico detuvo pelea en la Casa Blanca y Topuria perdió invicto ante Justin Gaethje en UFC Freedom 250

– Trump alega que la demanda para frenar la pelea de la UFC en la Casa Blanca llegó tarde

–Fiesta en la Casa Blanca de Trump: entre las frases polémicas, “Michelle Obama es un hombre”