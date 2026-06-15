Médico detuvo pelea en la Casa Blanca y Topuria perdió invicto ante Justin Gaethje en UFC Freedom 250

“El Matador” ha caído. Ilia Topuria demostró ante el mundo que es humano. El peleador español perdió el invicto tras caer derrotado por el estadounidense Justin Gaethje en la pelea principal de la velada de UFC Freedom 250 en la Casa Blanca debido a una decisión médica.

En el cumpleaños 80 de Donald Trump y el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, Topuria no pudo conseguir su triunfo 18 y terminó claudicando ante la pegada de un Gaethje que lo castigó sin miramientos.

Topuria, que había ganado sus 17 combates anteriores y llegaba al evento con confianza, se encontró con verdaderos cimbronazos que en tan solo dos minutos de pelea le reventaron la cara.

El veterano Gaethje castigó al hispano-georgiano con un contundente jab, aprovechando la ligera ventaja de alcance que tenía y desde el mismo primer round se vio al español con la cara ensangrentada.

Para el segundo asalto, Topuria sacó el orgullo de campeón, arrinconó al estadounidense y lo hizo tambalear en un par de ocasiones con repetidas conexiones al hígado.

“Castigó mi hígado, pero estaba frente a mi mamá y mi papá y no podía rendirme”, reconoció posteriormente el veterano de 37 años. Topuria optó por cerrar ese round por la vía de sumisión, pero Gaethje demostró ser un auténtico escapista.

? ESTE COMBATE PASARÁ A LA HISTORIA ?



? NUEVO CAMPEÓN ?



Después de un brutal combate, ?? @Justin_Gaethje se lleva la mejor victoria de su vida en la Casa Blanca #UFCWhiteHouse | Estamos en vivo por @PPlusDeportes | Presentado por @cryptocom @RamTrucks pic.twitter.com/WBuOtG0C8v — UFC Español (@UFCEspanol) June 15, 2026

El médico detuvo la pelea y Topuria perdió el invicto en UFC

En una de tantas combinaciones de jab y directo que el estadounidense propinó al europeo, Topuria quedó casi sin visión debido a la inflamación de los pómulos.

El referí amagó con detener el combate en varias ocasiones y, en la primera revisión, el médico incluso dictaminó que Topuria no estaba en condiciones de continuar. Aun así, la insistencia del hispano‑georgiano terminó convenciéndolos y obtuvo luz verde para salir al tercer asalto.

DRAMA EN LA CASA BLANCA



Con la visión reducida, Topuria sale a dejar el corazón en el octágono ?? #UFCWhiteHouse | Estamos en vivo por @PPlusDeportes | Presentado por @cryptocom @RamTrucks pic.twitter.com/2b0Ggm2YHD — UFC Español (@UFCEspanol) June 15, 2026

En el cuarto asalto, Gaethje siguió conectando, pero el castigo empezó a perder intensidad: entre el desgaste acumulado y el evidente deterioro de Topuria, los golpes ya no tenían la misma violencia, aunque bastaban para mostrar que el español estaba al límite.

El español, ya con ojos de mapache y la cara llena de sangre y cortes, volvió a su esquina al final del cuarto asalto y no volvió. El árbitro consideró que el peleador no podía seguir y decretó el nocaut técnico, por lo que no se pudo disputar el quinto y último round.

????? «No no no. Terminamos la pelea??

No, terminamos la pelea??»?(No, no. Detener la pelea. ¡No se puede! ¡Hay que detener la pelea??)



Ignorando las objeciones de los OTROS SEGUNDOS, quien detuvo la pelea de Topuria fue su HERMANO, Alexander



Esa decisión no es fácil, pero? pic.twitter.com/AvZPHxGf4c — Iván Carmona (@ivancarmon_a) June 15, 2026

De este modo, Topuria debió entregar su cinturón de peso ligero (155 libras – 70,3 kg) de la UFC al veterano Justin Gaethje.

“El Matador”, de 29 años, no peleaba desde junio de 2025, cuando conquistó el cinturón vacante de los pesos ligeros noqueando al brasileño Charles Oliveira en solo dos minutos y 27 segundos del primer asalto en Las Vegas.



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