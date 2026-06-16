FBI desarticuló supuesto complot para atacar evento de la UFC en la Casa Blanca

El FBI desactivó potenciales ataques dirigidos al evento de artes marciales mixtas (MMA) de la UFC, organizado el pasado domingo en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La operación policial resultó en el arresto de varios sospechosos.

El director del FBI, Kash Patel, informó sobre el despliegue a través de una publicación en la red social X. Según el funcionario, los planes se detectaron de forma anticipada.

“El 10 de junio, el FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley tuvieron conocimiento de una posible amenaza contra el evento UFC 250 en Washington D.C., la cual involucraba a personas ajenas a la región de la capital nacional“, escribió en X el director del FBI, Kash Patel.

Varias agencias colaboraron en la operación

La investigación y las acciones de seguridad correspondientes involucraron a cuerpos policiales de diferentes estados del país.

Patel aseguró que la operación abarcó varios estados y que “varias personas se encuentran ahora bajo custodia y se lograron frustrar de inmediato los ataques que presuntamente habían planeado”.

El director del FBI no proporcionó información específica sobre las tácticas o los objetivos exactos de los detenidos, pero reafirmó la postura de la institución ante la seguridad en eventos masivos.

“Estamos preparados para detectar y responder ante quienes amenazan la vida de los ciudadanos estadounidenses y para llevarlos ante la justicia-, especialmente durante grandes concentraciones como el histórico combate de UFC 250“, concluyó el director del FBI.

Antecedentes de seguridad presidencial

El pasado mes de abril, el Servicio Secreto impidió que una persona ejecutara un atentado contra Trump y miembros de su Gabinete durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). Asimismo, durante la campaña electoral para las presidenciales de 2024, Trump fue el objetivo de dos intentos de asesinato.

La velada de la UFC 250 se llevó a cabo el pasado 14 de junio en la residencia presidencial. Para el desarrollo de los combates, se instaló un ring octogonal y graderías en los jardines de la Casa Blanca. La celebración incluyó pirotecnia y el sobrevuelo de aeronaves militares sobre la capital estadounidense.

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