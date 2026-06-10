Trump alega que la demanda para frenar la pelea de la UFC en la Casa Blanca llegó tarde

El gobierno republicano del presidente Donald Trump hizo un llamado a un juez federal a rechazar la petición para detener una pelea de la UFC en la Casa Blanca, alegando que la demanda presentada por dos personas de Virginia contra el evento se interpuso demasiado tarde para justificar la intervención judicial ahora.

Los funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) le explicaron al juez de distrito estadounidense Amit P. Mehta que una resolución que bloquee el evento, que está programado para el próximo fin de semana, alteraría meses de planificación cuidadosa y supondría una carga injusta para muchas de las partes implicadas en el caso, incluyendo al mandatario republicano, miles de espectadores y más de una docena de atletas que se espera que participen en la exhibición.

“Nadie está reteniendo a los demandantes con una llave de jiu-jitsu, obligándolos a ver UFC Freedom 250 en contra de su voluntad. El interés público no justifica que ejerzan el derecho a vetar el evento, especialmente a estas alturas”, señalaron los abogados del DOJ en un documento judicial, haciendo referencia a los argumentos de dos demandantes de que el espectáculo les estaba causando un “daño estético”, entre otros presuntos prejuicios.

“Los intereses estéticos de los demandantes palidecen ante la cantidad de tiempo, trabajo y financiación invertidos, confiando en que las actividades planificadas se llevarían a cabo“, escribieron. “Sin mencionar la ilusión de los aficionados y militares que planeaban asistir o seguir el evento a distancia. Los demandantes no hicieron nada durante meses mientras estos costes se acumulaban. En términos de equidad, la decisión es clara”.

La administración Trump aseguró que cualquier “retraso” en el evento “podría poner en peligro la salud de los 14 atletas profesionales que participan en él, ya que la pérdida de peso prolongada puede provocar lesiones por calor, problemas urinarios y renales, incluyendo insuficiencia renal, convulsiones y choque hipovolémico”.

Dicha demanda fue presentada el sábado por el Proyecto de Integridad Pública en nombre de un veterano de guerra de Vietnam y un activista cívico, informó CNN.

Los jueces que valoran solicitudes de emergencia como la mencionada consideran varios factores, entre ellos si hacerlo sería excesivamente injusto para una de las partes o para la otra, y si creen que hay un interés público en parar una acción gubernamental. Asimismo, se analiza la solidez de los argumentos presentados en la demanda subyacente.

En el caso de la UFC, que empezó el fin de semana pasado, quienes presentan la demanda señalan que los funcionarios eludieron las normas y reglamentos federales para permitir que el evento organizado por una empresa privada se celebrara en propiedad del gobierno, incluyendo una presunta violación de una ley que exige la aprobación del Congreso antes de que se pueda construir una estructura en terrenos públicos en Washington D.C.

En los últimos días, se ha erigido una gran estructura en el jardín sur de la Casa Blanca para albergar la pelea, que está prevista para el domingo, un día después del pesaje ceremonial que tendrá lugar en el Monumento al presidente Abraham Lincoln.

El DOJ le informó a Mehta que todos los argumentos presentados por los dos ciudadanos de Virginia carecen de fundamento. Aseguraron que la ley federal no exige que el Congreso apruebe las “estructuras temporales” en los terrenos de la Casa Blanca y que la “garra” será desmantelada el lunes tras la exhibición.

El juez no programó una audiencia sobre la petición de los demandantes de una orden judicial de emergencia para detener el espectáculo Los abogados de los demandantes pidieron al designado por el expresidente Barack Obama que tome una decisión sobre su solicitud antes del jueves.

“El daño aquí es irreparable en el sentido más básico: una vez que ocurre, no se puede deshacer”, escribieron en los documentos judiciales presentados. “Una vez que se celebren las peleas en jaula en el Jardín Sur y se realicen los pesajes en el Monumento a Lincoln, la violación del carácter y la santidad de estos espacios monumentales será total e imposible de remediar mediante procedimientos posteriores“.

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