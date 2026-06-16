Adelantan nuevamente la fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs

El rapero Sean “Diddy” Combs saldrá de prisión antes de lo previsto luego de una modificación en su fecha de liberación. Combs, quien cumple condena por delitos de transporte para facilitar la prostitución, saldrá de prisión dos meses antes.

Combs se mantiene detenido en el Centro Correccional Federal (FCI) Fort Dix, en Nueva Jersey. De acuerdo con registros del sistema penitenciario federal de Estados Unidos, el rapero saldrá de prisión el 23 de febrero de 2028.

Inicialmente, la liberación de Combs estaba prevista para el 8 de mayo de 2028, tras su condena en julio de 2025 por dos cargos de transporte con fines de prostitución. El rapero fue condenado a 50 meses de prisión.

La fecha de liberación de Combs ha sido modificada en varias ocasiones. Inicialmente, la fecha de liberación se extendió hasta el 4 de junio de 2028 en medio de reportes sobre presuntas infracciones dentro de la prisión. Luego la liberación de Combs se adelantó al 25 de abril de 2028 y más tarde al 15 de abril de ese mismo año.

Aunque la Oficina Federal de Prisiones no ofrece razones sobre los planes de liberación de los reclusos, existen varias razones por las cuales Combs pudo acceder a una reducción de condena.

Combs fue detenido en septiembre de 2024 y condenado en julio de 2025. El tiempo que estuvo detenido antes de ser condenado se resta de los 50 meses de sentencia.

De acuerdo con Page Six, fuentes cercanas al rapero señalan que esta reducción de su condena se debe a la participación del rapero en el Programa Residencial de Tratamiento de Abuso de Sustancias (RDAP).

“El Sr. Combs se ha tomado su proceso de rehabilitación muy en serio desde el principio. Está completamente enfocado en su crecimiento personal y comprometido con un cambio positivo”, dijo un representante de Combs a Page Six.

Inicialmente, Combs estuvo detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. A solicitud de la defensa, el músico fue trasladado al Centro Correccional Federal (FCI) Fort Dix, una prisión de mínima seguridad en Nueva Jersey.

Su abogada Teny Geragos argumentó que el traslado beneficiaría el esfuerzo del músico para recibir tratamiento por abuso de sustancias y favorecer los esfuerzos de rehabilitación.

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