Sean “Diddy” Combs pide a un tribunal de apelaciones que revoque su pena

La defensa del rapero Sean “Diddy” Combs intentó persuadir a jueces de un tribunal federal de apelaciones a reconsiderar la condena de 4 años de prisión para el artista por delitos de transporte para facilitar la prostitución, una pena que consideran desproporcional.

Aunque Combs no estuvo presente en la audiencia del jueves, su abogada Alexandra Shapiro intentó convencer a un panel de tres jueces de que la sentencia que impuso el juez Arun Subramanian es injustificadamente larga para los delitos cometidos.

“Las pruebas en las que se basó el juez eran totalmente ajenas y, de hecho, correspondían a conductas de las que fue absuelto”, afirmó Shapiro.

Shapiro argumentó que Subramanian no debió considerar para la condena las pruebas que indicaban que Combs profirió amenazas contra su exnovia Cassie Ventura y otra mujer, ya que estaban relacionadas con los cargos de los que fue absuelto.

Cassie Ventura fue una de las testigos en el juicio contra Combs. Durante su comparecencia describió cómo el rapero la obligaba a participar en fiestas sexuales maratónicas y la forzaba a tener relaciones sexuales con otros hombres bajo efectos de drogas. Combs fue absuelto de los delitos graves de tráfico sexual y conspiración, pero declarado culpable de dos cargos de transporte para facilitar la prostitución. Asimismo, durante el juicio, la defensa admitió la violencia doméstica que ejerció Combs en contra de Ventura y de la cual salieron videos a la luz.

Los fiscales señalaron un incidente en el que Combs mostró a Ventura videos de ella participando en fiestas sexuales, horas antes de que tuviera lugar otra “freak-off”, en un aparente intento por asegurarse de que su exnovia continuara participando. Según dijo la fiscal Christy Slavik, esos incidentes están vinculados con los cargos de transporte para ejercer la prostitución.

La defensa argumentó que los encuentros sexuales entre sus novias y trabajadores sexuales contratados por él no constituyen prostitución tradicional, sino “pornografía amateur” protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Los abogados aseguraron que las “freak-offs” eran “performances sexuales altamente coreografiadas, que involucraban disfraces, juegos de roles y luces preparadas”.

La fiscalía rechazó el argumento de la defensa asegurando que Combs contrató y transportó trabajadoras sexuales para beneficio propio.

El tribunal no emitió un fallo inmediato en lo que uno de los jueces, William Nardini, calificó como un “caso excepcionalmente difícil”. Combs permanece detenido en la prisión de baja seguridad Fort Dix en Nueva Jersey, luego de que fue arrestado en septiembre de 2024.

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