Donald Trump niega indulto a Sean “Diddy” Combs

El presidente Donald Trump comentó a reporteros del New York Times que, si bien evalúa la opción de otorgar indultos a algunas figuras conocidas, el ex empresario musical Sean “Diddy” Combs no está incluido en esa consideración.

La aclaración se produjo después de que trascendiera que el rapero presuntamente envió una carta a Trump para pedir clemencia. No obstante, el mandatario dejó claro que no tiene intención de acceder a esa petición.

Luego de indicar a los periodistas que Combs le “pidió el indulto de forma directa a través de una carta”, al presidente se le consultó sobre la fecha en que habría recibido el mensaje. Trump explicó que el fundador de Bad Boy Records, quien actualmente cumple condena en una prisión de Nueva Jersey mientras apela su sentencia, estaba buscando activamente un perdón presidencial.

Ya en octubre pasado, un portavoz de la Casa Blanca desmintió que el presidente estuviera considerando conmutar la pena de Combs. “El presidente, no fuentes anónimas, es quien decide en última instancia sobre indultos y conmutaciones”, afirmó entonces el vocero.

Según reportes de distintos medios, uno de los factores que habría influido en la negativa de Trump serían presuntas declaraciones “hostiles” de Combs durante el primer mandato presidencial del republicano. En agosto pasado, Trump declaró a Newsmax: “Bueno, supongo que era (en ese momento) inocente a medias. No sé qué hace, sigue en la cárcel o algo así. Estaba celebrando una victoria, pero supongo que no fue una victoria tan buena”.

El propio Trump añadió sobre su relación pasada con el rapero: “Yo era muy amigo de él. Me llevaba muy bien con él; parecía un buen tipo. No lo conocía bien, pero cuando me presenté como candidato, se volvió muy hostil”.

Cabe recordar que el 2 de julio, tras un proceso judicial de casi dos meses, un jurado integrado por 12 personas emitió un veredicto dividido y de alto impacto mediático, al declarar a Combs culpable de dos cargos por transporte con fines de prostitución. Al mismo tiempo, fue absuelto de las acusaciones más graves, que incluían crimen organizado y dos cargos de tráfico sexual.

