Neymar Jr. anuncia en pleno Mundial 2026 que será padre por quinta vez

Neymar Jr., que no ha debutado aún en el Mundial 2026, anunció que será padre por quinta ocasión junto a su pareja Bruna Biancardi. Así lo dio a conocer por medio de un video en YouTube.

En el clip, se ve a Neymar y Bruna sentados al aire libre con sus dos hijas, Mavie y Mel, así como con Davi, el hijo adolescente del deportista fruto de una relación anterior, untándose pintura unos a otros que más tarde se revela que es rosa, confirmando así que esperan una niña.

La revelación de género comenzó con un video en blanco y negro. Neymar, Bruna, Davi Lucca, el hijo mayor del futbolista, de 13 años, y la pequeña Mavie, de 1 año y 8 meses, estaban sentados sobre una manta en un parque, todos vestidos de blanco.

Davi y Lucca se cubrieron los ojos con antifaces negros. Mavie, con las manos llenas de pintura, fue la encargada de mancharlos sin que ellos pudieran ver el color. Una cuenta regresiva marcó el momento decisivo: “Tres, dos, uno…”.

En ese instante, el video pasó a color. La familia se quitó los antifaces y descubrió que estaban cubiertos de pintura rosa. Neymar reaccionó sorprendido, celebró, abrazó a los suyos y besó a Bruna, mientras familiares y amigos gritaban y aplaudían alrededor. Entre risas, el jugador soltó: “¡Dios mío, me voy a volver loco!”.

Luego, frente a la cámara, bromeó sobre la cantidad de mujeres en su casa: “Voy a armar una banda. Van a ser las Spice Girls”. Un segundo después corrigió el chiste: “No, va a ser K‑Pop”.

La celebración tuvo lugar en Estados Unidos, durante los días de descanso del futbolista tras el partido de Brasil contra Marruecos en el Mundial 2026.

Bruna compartió un enlace al video en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Tenemos noticias que contarles”.

Además de sus dos hijas con Bruna y su hijo, Neymar también es padre de una tercera niña llamada Helena, nacida en 2024, fruto de su relación con la modelo Amanda Kimberlly. La nueva bebé con Bruna será su quinta hija.

Neymar lleva semanas lidiando con una lesión en la pantorrilla que hasta el momento lo ha dejado fuera del Mundial. Inicialmente, estaba previsto que volviera a entrenar con Brasil antes del duelo contra Haití en Filadelfia, el viernes 19 de junio de 2026, pero no se ha incorporado al grupo.

Según reportes, continúa sometiéndose a estudios para conocer el alcance real del problema, sufrido en mayo durante un partido con el Santos FC.

El seleccionador Carlo Ancelotti había mostrado optimismo. Días atrás aseguró que confiaba en ver al delantero de regreso en los entrenamientos esta semana.

En su última rueda de prensa, insistió: “Neymar está trabajando muy duro para recuperarse lo antes posible. Esperamos que pueda reincorporarse al grupo la semana que viene”.

Este es el cuarto Mundial del atacante, quien ya había insinuado que sería el último. Antes del torneo, cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen con la frase “El último baile”.

En otra publicación, posó con la camiseta de Brasil y escribió: “Gracias, Dios mío, por permitirme vivir esto otra vez”. Neymar suma 79 goles con la selección en sus anteriores presentaciones internacionales.