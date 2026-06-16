EE.UU. deporta migrantes a la República Centroafricana; abogados cuestionan la medida

Un vuelo con ciudadanos de Irán, Afganistán, Turquía y Georgia expulsados de Estados Unidos aterrizó en la capital de la República Centroafricana, en un nuevo caso de deportaciones a terceros países que ha generado preocupación entre abogados y activistas de inmigración.



El avión llegó el fin de semana a Bangui, capital de República Centroafricana, según informaron defensores legales y personas vinculadas al caso. El vuelo habría partido desde Estados Unidos con una escala previa en Ghana, aunque no se ha confirmado si algunos migrantes descendieron durante esa parada.

Deportaciones a terceros países bajo la política migratoria de EE.UU.

De acuerdo con activistas y abogados de inmigración, este tipo de expulsiones a países que no son el de origen de los migrantes se ha vuelto más frecuente en el marco de la política migratoria impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump.



Según estas denuncias, Estados Unidos ha recurrido a acuerdos con diversos países de África y otras regiones para recibir a personas deportadas, incluso en casos donde cuentan con algún tipo de protección legal contra la expulsión a sus países de origen.



La República Centroafricana es uno de al menos nueve países africanos que participan en este tipo de acuerdos, en medio de una estrategia más amplia de control migratorio.

Migrantes con protección legal entre los expulsados

Entre las personas trasladadas en el vuelo se encontrarían beneficiarios de una figura conocida como “suspensión de la expulsión”, un estatus que ofrece protección limitada frente a la deportación a países donde podrían enfrentar persecución.



Abogados consultados señalan que algunos de los migrantes habían recibido protección judicial que impedía su retorno a países como Irán, debido a riesgos de persecución política o religiosa.



Entre los afectados habría ciudadanos iraníes, afganos, turcos y georgianos, de acuerdo con testimonios de representantes legales y organizaciones de defensa migratoria.



La abogada Emily Trostle advirtió que existe preocupación de que los deportados terminen en situaciones de vulnerabilidad extrema en terceros países y eventualmente sean obligados a regresar a los países de los que huyeron, de acuerdo con lo publicado por NMás Univision.

Acusaciones sobre uso de “vacíos legales” en deportaciones

Organizaciones de derechos migratorios sostienen que estas prácticas forman parte de una estrategia más amplia que utiliza deportaciones a terceros países como una vía legal indirecta para ejecutar expulsiones que de otro modo estarían bloqueadas por los tribunales.



Según abogados de inmigración, estas transferencias se han realizado bajo acuerdos que en algunos casos no son públicos y forman parte de la campaña de control migratorio del gobierno estadounidense.



El Departamento de Seguridad Nacional no comentó sobre el caso, argumentando razones de seguridad, mientras que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondió a solicitudes de información.

Llegada a un país en crisis humanitaria

La República Centroafricana, destino del vuelo, es uno de los países más pobres del mundo y ha enfrentado años de conflicto armado interno.



Diversas fuentes señalan que algunos de los migrantes habrían sido alojados temporalmente en instalaciones cercanas a la embajada estadounidense en Bangui, mientras que otros fueron distribuidos en distintos puntos del país, con separación entre hombres y mujeres.



La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo de la ONU, fue solicitada para brindar asistencia humanitaria tras la llegada de los deportados.

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