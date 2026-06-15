¿Quién es el migrante que atropelló a agente del ICE y por qué lo iban a arrestar?

El inmigrante identificado como Freidrich Castillo-Ormeno, ciudadano peruano buscado por autoridades migratoriaspor una orden final de deportación, atropelló a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Nueva Jersey.

El hecho ocurrió el lunes en la Ruta 72, cerca de Mermaid Drive, en la comunidad de Manahawkin, municipio de Stafford, a unos 96 kilómetros al este de Filadelfia.

Quién es el inmigrante identificado por ICE

De acuerdo con información oficial de ICE, Castillo-Ormeno es un ciudadano originario de Perú que contaba con una orden final de remoción emitida el pasado 30 de enero, lo que implica que ya existía una resolución definitiva para su deportación de Estados Unidos.

Las autoridades no han detallado públicamente los motivos específicos de su caso migratorio, pero confirmaron que el operativo tenía como objetivo ejecutar dicha orden de expulsión.

Cómo ocurrió el operativo

Según el reporte, durante el intento de detención el inmigrante habría huido del lugar a bordo de una camioneta tipo van, lo que derivó en una persecución por parte de agentes federales de ICE.

En medio de la huida, el vehículo impactó a un agente que participaba en el operativo.

Tras ser atropellado, el oficial sacó su arma de servicio y realizó disparos contra la camioneta en movimiento. Fuentes indicaron que los impactos habrían alcanzado el vehículo, aunque este punto aún se encuentra bajo investigación.

Estado del agente de ICE

El agente fue trasladado a un hospital local tras el incidente. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad de sus lesiones, aunque autoridades señalaron que se espera su recuperación.

No se ha confirmado si el conductor del vehículo resultó herido ni su ubicación actual.

El vehículo involucrado no ha sido localizado y continúa la búsqueda por parte de autoridades federales.

La Ruta 72 fue cerrada en ambos sentidos mientras se realizaban labores de seguridad e investigación en la zona.

La policía del municipio de Stafford informó que no encabeza la investigación del tiroteo, ya que el hecho ocurrió durante un operativo federal de ICE. Su labor se limitó al control del tránsito y la contención del área.

Posteriormente, la Fiscalía del condado de Ocean abrió una investigación preliminar, la cual fue asumida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que continúa con las diligencias.

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