Infantino bajó al vestuario de Irán y el entrenador le reclamó: “Somos la selección más oprimida en la historia de los Mundiales”

A pesar de tener un buen debut en el empate ante Nueva Zelanda (2-2) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, la selección de Irán estalló contra la FIFA ante lo que considera “injusticias” en su contra.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, bajó al vestuario del SoFi Stadium antes del encuentro para saludar a la selección de Irán por su debut y se encontró con un reclamo que ahora es tendencia mundial.

Amir Ghalenoei le agradeció a Gianni Infantino por el recibimiento, pero nada más tenerlo de frente también le reclamó.

“Gracias, señor presidente, por su recibimiento; sé que no es fácil tenernos aquí. Pero déjeme hablarle desde el punto de vista humano y técnico. Somos la nación más oprimida del Mundial por las condiciones que crearon para nosotros, que son una clara injusticia para este equipo”, le dijo Ghalenoei frente a todo el plantel durante un discurso que se extendió por más de cinco minutos.

FIFA President Gianni Infantino visited the Iranian national football team's dressing room following the Iran-New Zealand match in Group G of the 2026 World Cup.

He praised the players, saying, "You are writing history and the whole world is watching you. Continue to play with?? pic.twitter.com/O9LZk0broy — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) June 16, 2026

En su exposición de motivos, el entrenador le fue describiendo las desigualdades que sufre Irán en comparación con el resto de selecciones.

“No tenemos al presidente de la Federación con nosotros, no tenemos al team manager con nosotros aquí ni al equipo de comunicación. Miembros del staff técnico están haciendo ese trabajo. Es una injusticia”, prosiguió el técnico mientras un traductor le contaba a Infantino sobre los dichos del iraní.

Irán denunció trato desigual

Asimismo, Ghalenoei le manifestó que Irán llega en desventaja debido a que no atravesó por un período de adaptación debido a la diferencia horaria de Irán con Estados Unidos.

“Necesitábamos dos semanas de adaptación porque la diferencia horaria con nuestro país es de 10 horas y media. No quieren que vengamos dos días antes”, dijo.

En este sentido, la denuncia también abarcó el estatus actual de Irán, quien concentra en México, pero tiene que viajar a Estados Unidos el día de partido y devolverse tras el encuentro.

“Después del partido necesitamos recuperación, pero no podemos porque tenemos que subir ya al avión de vuelta. Y lo mismo para el próximo partido”, prosiguió en su lista de quejas, mientras Infantino apenas asentía con la cabeza.

Ghalenoei, de 62 años, también detalló nuevas alteraciones que perjudican a la selección persa. Inicialmente estaba previsto que Irán pasara la noche del lunes en Los Ángeles, pero en cambio se le exigió regresar de inmediato a México, donde funciona su sede.

El entrenador iraní le reclamó al titular del máximo rector del fútbol mundial que actúe en consecuencia para evitar que las selecciones se vean afectadas.

“Espero que la FIFA actúe con un poco más de fuerza para que al equipo no se le falte al respeto, porque aprendimos de ti que el fútbol es un espacio de humanidad, pero el anfitrión nos quitó un poco de esa humanidad y placer”, instó.

El momento, que fue visiblemente incómodo para el mandamás de la FIFA, intentó ser calmado por Infantino, quien se limitó a hablar del partido y felicitar a la selección.

“Esto solo es el principio del Mundial, estáis escribiendo la historia, todo el mundo está mirándoos. Seguid jugando con el corazón por vuestras familias, vuestros amigos y vuestra gente. Todo el mundo se está enamorando de Irán. Sois más fuertes que todo”, manifestó.

“No es una competencia justa”

Tras el empate a dos goles en Los Ángeles contra Nueva Zelanda, el delantero Mehdi Taremi denunció que el Mundial no era una competencia justa.

“No es una competencia justa. No podemos llegar dos días antes para nuestros partidos. Entrenar, viajar cinco horas y jugar el mismo día es agotador, dijo en zona mixta.

??? BREAKING ? World Cup “Disaster”



Mohammad Mohebi and Mehri Taremi Say:



“Not to Make Excuses but This Is Not a Fair Competition.”



Iranian Players argued they should arrive 2 days before matches instead of traveling, training, and playing while exhausted by 5 hours in? pic.twitter.com/Z0ViTFEoRO — Pamphlets (@PamphletsY) June 16, 2026

La política se mezcló con el fútbol

Estados Unidos e Irán atraviesan por diferencias diplomáticas e ideológicas desde hace más de tres décadas. Sin embargo, en los últimos años el impasse ha escalado a lo bélico.

En febrero, la administración Trump, junto con Israel, atacaron a Irán y acabaron con la vida del ayatolá Jameneí y gran parte de la cúpula militar. La guerra se extendió por casi tres meses y afectó el clima mundialista de la selección.

A pesar de ser el primer equipo en clasificarse para la Copa del Mundo de 2026, Irán anunció que no participaría. Luego de una polémica de varias semanas, se acordó con la FIFA que México sería su base de concentración y viajaría a Estados Unidos únicamente para los partidos.

Esta medida se adoptó luego de que Estados Unidos le negara los visados correspondientes . Ahora, el conjunto de Oriente Medio jugará el 21 de junio el segundo partido del Grupo G contra Bélgica. Finalmente, el 26 de junio cierra ante Egipto en Seattle.



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