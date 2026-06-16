Futbolista de Irán celebró gol simulando disparos contra fans en el SoFi Stadium

Una nueva polémica ha surgido en torno a la selección de Irán. El pasado lunes por la noche, el futbolista Mohammad Mohebi causó revuelo por celebrar su gol del empate a dos ante Nueva Zelanda simulando disparos contra la afición en el SoFi Stadium.

A media hora del final, Moheibi marcó el último tanto del partido con un cabezazo espectacular que rozó el poste. El tanto empató las acciones a dos goles.

Moheibi corrió hacia el banderín de corner de la banda izquierda y, en medio de la celebración, hizo un gesto de pistola con las manos, apuntó a la grada y “disparó”.

?TRENDING: Iran player Mohammad Mohebi scores and immediately does the finger-gun shooting celebration towards the crowd in the USA. pic.twitter.com/qjMEB9ch7I — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 16, 2026

Mohammad Mohebi explicó la celebración simulando disparos

Tras la polémica celebración, el número 8 de Irán explicó que se trató de un acto reflejo y que solo era una manera de festejar la anotación.

“Quería dar las gracias a todos los iraníes que viven en Los Ángeles; crean un ambiente fantástico. Se me ocurrió la celebración y hago esto (gestos) para todos los aficionados; solo es una celebración, ya sabes. Simplemente hice lo que me salió y no lo pensé”, dijo en zona mixta a la prensa.

Por su parte, Ramin Rezaeian, quien anotó el primer gol de Irán ante Nueva Zelanda, también llamó la atención al marcar y cubrirse el rostro con la camiseta mientras corría hacia la afición.

Al preguntarle por su festejo, admitió que tenía un componente político, pero rehusó dar detalles. “Es algo político, no quiero hablar de eso”, afirmó.

“Estamos aquí para responder preguntas sobre fútbol. Si hay un problema entre nosotros, el pueblo iraní, es asunto nuestro”, señaló.

De hecho, se trató del segundo gol de Ramin Rezaeian en la Copa del Mundo. El primero fue anotado en Qatar 2022 ante Gales. Junto a Mehdi Taremi, es el único futbolista iraní con dos goles mundialistas.

Irán ha marcado en cada uno de sus últimos tres debuts en la Copa del Mundo. Lo hizo ante Marruecos en Rusia 2018, Inglaterra en Qatar 2022 y Nueva Zelanda en Estados Unidos, México y Canadá.

De momento se desconoce si la FIFA analiza el gesto de Mohebi para futuras sanciones. De momento, Irán se prepara para enfrentar a Bélgica en la segunda jornada del Grupo G, el 21 de junio en Los Ángeles.



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