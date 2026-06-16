Fiscalía de EE.UU. acusa a 15 personas de obstruir operativos migratorios en Minnesota

Las autoridades federales de Estados Unidos presentaron cargos contra 15 personas acusadas de obstaculizar las operaciones de control migratorio desplegadas por el gobierno del presidente Donald Trump en Minnesota a comienzos de año, informaron autoridades estadounidenses este martes.

El fiscal federal para Minnesota, Daniel N. Rosen, señaló en una rueda de prensa que la investigación, desarrollada durante varios meses, concluyó que los acusados participaron en una presunta conspiración para interferir con las labores de agentes federales encargados de ejecutar arrestos y deportaciones, reseñó The Associated Press.

Rosen indicó que los investigados estarían vinculados a dos grupos activistas que, de acuerdo con la acusación, se opusieron de forma violenta a la aplicación de la ley federal. El funcionario describió a estas organizaciones como parte del movimiento conocido como “antifa”, término utilizado para referirse a diversos grupos antifascistas de izquierda.

De los 15 acusados, 12 fueron detenidos el martes, mientras que dos permanecen prófugos y una persona ya se encontraba bajo custodia, indicó la fiscalía.

El gobierno catalogó al movimiento “antifa” como una organización terrorista nacional y ordenó a las agencias federales investigar y desmantelar sus estructuras y fuentes de financiamiento.

Rosen afirmó que los acusados formaban parte de “Direct Action Minnesota”, una coalición de grupos de protesta de izquierda que, según la fiscalía, participó en actividades de vigilancia, planificación y movilización para responder a los operativos federales.

Entre las acciones atribuidas a los acusados figuran el presunto acoso a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el lanzamiento de bloques de hielo contra vehículos oficiales y el bloqueo de edificios federales. El fiscal evitó precisar si algún funcionario resultó herido durante los incidentes.

“El hecho de que, al final, causen o no daños corporales no es lo que determina si han cometido o no un delito federal grave”, declaró Rosen a periodistas.

Todos los acusados enfrentan cargos por conspiración para obstaculizar o perjudicar a funcionarios federales. Algunos también fueron imputados por delitos adicionales, entre ellos acoso interestatal, destrucción de propiedad gubernamental y agresión contra agentes federales.

De acuerdo con AP, la supuesta conspiración comenzó en enero, poco después del inicio de la denominada Operación Metro Surge, una amplia campaña migratoria lanzada por la administración Trump tras denuncias de fraude dentro de la comunidad somalí de Minnesota.

Los fiscales dijeron que el despliegue derivó en más de 4,000 arrestos. Sin embargo, también enfrentó resistencia de residentes que organizaron redes de alerta comunitaria mediante mensajes anónimos, utilizando silbatos y bocinas para advertir sobre la presencia de agentes federales.

En ese contexto, el zar fronterizo Tom Homan había adelantado que las autoridades investigaban la organización y el financiamiento de acciones dirigidas contra ICE. “Serán responsabilizados. Se hará justicia”, afirmó entonces el funcionario.

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