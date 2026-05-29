Arrestan en Texas a agente federal acusado de disparar a migrante venezolano en operativo en Minnesota

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fue arrestado este viernes en Texas tras ser acusado de disparar contra un migrante venezolano durante una operación federal en Minnesota, informaron las autoridades.

El detenido, identificado como Christian Castro, de 52 años, era buscado por cargos de agresión y por presuntamente haber realizado una denuncia falsa relacionada con un tiroteo ocurrido el 14 de enero en Minneapolis, en el que resultó herido Julio César Sosa Celis.

De acuerdo con los fiscales del condado de Hennepin, agentes estatales localizaron a Castro en Texas y coordinaron su detención con el apoyo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y los Texas Rangers, reportó la agencia The Associated Press.

La fiscal del condado, Mary Moriarty, calificó el arresto como “un paso fundamental” dentro del proceso judicial en su contra.

Castro fue acusado formalmente 11 días antes de su detención. Hasta el momento, no se ha confirmado si cuenta con representación legal, y los registros judiciales en línea no incluyen información sobre un abogado defensor.

Según la acusación, el incidente se produjo cuando Castro y otro agente persiguieron a un hombre hasta un dúplex en Minneapolis donde se encontraban Sosa Celis y otro residente, Alfredo Alejandro Aljorna.

En ese contexto, Castro habría disparado a través de la puerta principal, hiriendo a Sosa Celis en el muslo. Las autoridades locales sostienen que ambos hombres estaban en el país de forma legal.

El caso se enmarca en la denominada Operación Metro Surge, una campaña federal de control migratorio desplegada en el área de Minneapolis y St. Paul.

Inicialmente, autoridades federales habían acusado a Sosa Celis y a Aljorna de agredir a un agente con objetos domésticos, pero un juez desestimó esos cargos posteriormente. A raíz del caso, ICE y el Departamento de Justicia abrieron una investigación interna sobre la actuación de los agentes involucrados.

En un comunicado previo, ICE calificó las acciones de la fiscalía del condado como “ilegales” y una maniobra política, mientras que la oficina del Inspector General del DHS, que participó en la detención de Castro, actúa de forma independiente dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

El arresto de Castro se suma a otros casos bajo investigación relacionados con la misma operación. De acuerdo con AP, este es el segundo agente federal acusado por su conducta durante la operación. El mes pasado, la oficina de la fiscal Moriarty también imputó a otro agente federal por presunta conducta indebida durante una intervención en una autopista.

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