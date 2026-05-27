Trump arremete contra la comunidad somalí en Minnesota: “Todos son unos delincuentes”

El presidente Donald Trump lanzó nuevas declaraciones contra la comunidad somalí en Minnesota y aseguró que “todos son unos delincuentes”, durante una reunión de gabinete celebrada este miércoles.

Las declaraciones ocurrieron mientras hablaba sobre las acciones del grupo de trabajo contra el fraude encabezado por el vicepresidente JD Vance.

“Los somalíes, lo que le han hecho a Minnesota, los somalíes, corruptos como el infierno. Ilhan Omar, corrupta como el infierno”, afirmó Trump en referencia a la congresista demócrata Ilhan Omar.

“Son todos unos delincuentes, y los tenemos. Ahora les estamos poniendo las manos encima”, declaró el presidente Trump.

Trump relaciona sus críticas con casos de fraude en Minnesota

Las declaraciones del presidente se producen después de una serie de investigaciones sobre fraudes relacionados con programas de ayuda por Covid-19 en Minnesota.

De acuerdo con información citada por Associated Press y la fiscalía federal de Minnesota, 82 de los 92 acusados detenidos hasta diciembre en relación con esos esquemas eran estadounidenses de origen somalí.

Trump ha utilizado reiteradamente esos casos para señalar a la comunidad somalí del estado, donde viven alrededor de 80,000 personas de ascendencia somalí, según datos de Wilder Research.

La semana pasada, Aimee Bock fue sentenciada a casi 42 años de prisión por dirigir una organización sin fines de lucro señalada por fiscales federales como pieza central de uno de los esquemas de fraude. Bock no es somalí.

Minnesota y Ilhan Omar, blanco frecuente de Trump

No es la primera vez que Trump dirige ataques públicos contra los somalíes y contra Ilhan Omar, nacida en Somalia y representante demócrata en el Congreso.

En diciembre, el republicano aseguró que los somalíes habían convertido Minnesota en un “infierno” y dijo que “deberían irse” del país.

También afirmó entonces que Omar “no debería ser congresista” y sugirió que debía ser expulsada de Estados Unidos.

Un día antes de esas declaraciones, Trump calificó a la legisladora como “basura” y expresó que no quería somalíes en el país.

Trump insiste en vincular Somalia con delincuencia

Los comentarios del mandatario continuaron en eventos públicos recientes, incluido uno realizado en Florida a principios de este mes.

Durante ese acto, Trump describió a Somalia como un país sin gobierno ni fuerzas de seguridad y aseguró que la delincuencia domina la nación africana.

“Lo único que hacen es correr por ahí disparándose entre ellos”, declaró.

Hasta ahora, no está claro a qué acusaciones concretas se refería Trump contra Ilhan Omar. Un portavoz de la congresista no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

En diciembre, Omar respondió a uno de los ataques del presidente mediante redes sociales.

“Tu mensaje de intolerancia no funcionará. Los somalíes estadounidenses estamos aquí para quedarnos”, escribió la legisladora.

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