Floyd Mayweather acusado de emitir cheque sin fondos para comprar un reloj de lujo en Las Vegas

El exboxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que autoridades del estado de Michigan presentaran cargos por delitos graves en su contra relacionados con un presunto cheque sin fondos por $200,000 dólares.

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De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, la denuncia sostiene que Mayweather emitió un cheque por dicha cantidad sin contar con dinero, bienes o crédito suficientes para respaldar la transacción, situación que derivó en una investigación por presunto robo mediante instrumento financiero fraudulento.

La acusación señala que el ex campeón invicto entregó un cheque por $200,000 dólares que posteriormente fue rechazado debido a la falta de fondos en la cuenta correspondiente.

Según la legislación de Michigan, este tipo de conducta puede ser perseguida como un delito grave cuando la cantidad involucrada supera ciertos montos establecidos por la ley.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si Mayweather se declaró culpable o inocente de los cargos. Tampoco se han revelado detalles adicionales sobre la persona o entidad que habría recibido el cheque en cuestión.

Floyd Mayweather is facing two felony charges of theft and intent to defraud after allegedly using a bad check to purchase a $200,000 watch in Las Vegas. ? pic.twitter.com/4GSSoIzDJN — My Mixtapez (@mymixtapez) June 16, 2026

¿Qué consecuencias podría enfrentar el Mayweather Jr?

Aunque el proceso judicial se encuentra en una etapa inicial, una eventual condena podría derivar en sanciones económicas e incluso en penas de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos que logren acreditar los fiscales durante el procedimiento.

El caso se suma a una serie de controversias legales que han rodeado al ex pugilista a lo largo de los años.

Mayweather, considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos gracias a su récord profesional de 50 victorias sin derrota, ha enfrentado previamente diversos procesos judiciales y antecedentes penales fuera del cuadrilátero.

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