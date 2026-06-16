Joshua Kimmich reveló hallazgo de una serpiente venenosa en campamento de la selección de Alemania en Carolina del Norte

Tras el debut de Alemania 7-1 ante Curazao en el Mundial 2026, el conjunto bávaro ha sido noticia. La estrella Joshua Kimmich contó que él y varios jugadores de la selección encontraron una serpiente venenosa cerca de su campamento en Winston‑Salem, Carolina del Norte, durante su preparación en Estados Unidos.

En un testimonio recogido por el diario alemán Bild, Kimmich relató que el equipo realizaba actividades habituales en la zona del campamento cuando detectaron a la serpiente en pleno cuartel general de la selección alemana en Winston-Salem.

“Ayer vimos una serpiente y nos dijeron que era venenosa. Si te muerde, tienes que ir al hospital. No creo que te mueras, pero sí es peligroso”, dijo.

Aunque no se especificó la especie, el jugador subrayó que se trataba de una serpiente venenosa, algo que sorprendió al plantel por la cercanía con las áreas donde descansan y entrenan.

De acuerdo con Bild, se trataba de una ‘copperhead’ (cabeza de cobre), una especie venenosa común en Carolina del Norte. Su mordedura rara vez es mortal, pero requiere atención médica.

“Aquí tengo un poco de respeto. En Alemania siento que no hay tantos animales peligrosos. Tengo la sensación de que si pisas una serpiente por accidente, puede terminar mal. Así que tratamos de mantenernos al margen en lo que respecta a los animales”, explicó.

La situación ha generado que la selección de Austria en Santa Bárbara, California, haya dejado de usar bicicletas por el riesgo de serpientes. De momento, se desconocen qué medidas tomará la Federación alemana.

El hallazgo ocurrió en Winston‑Salem, una región donde es común encontrar serpientes nativas del sureste de Estados Unidos, incluidas especies venenosas como las ‘copperhead’ o ‘cottonmouth’.

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